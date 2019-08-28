Os capixabas vão contar pela primeira vez com o serviço de compartilhamento de carros no Estado. A tecnologia, que é similar ao do funcionamento de bicicletas e patinetes compartilhados, vai permitir que pessoas aluguem carros, por meio de um aplicativo, e com o preço inicial de R$ 4,90.
O serviço vai começar a funcionar em 90 dias e será oferecido pela startup capixaba iUPi. Inicialmente, serão 30 carros, modelos hatch e sedan, distribuídos pela Grande Vitória. Os carros ficarão disponíveis em estacionamentos de supermercados, shoppings, postos de gasolina, hotéis e aeroporto, em avenidas de grande fluxo.
Carros compartilhados no ES - Como funciona e quanto vai custar
Cada locação vai ter o custo inicial de R$4,90 mais R$ 0,60 por minuto usado. Não há tempo mínimo ou máximo para a utilização dos veículos, o que permite que eles sejam utilizados tanto para viagens rápidas, quanto longas, que levem mais de um dia.
"A proposta é que o motorista pague pelo tempo de uso. Isso foi pensado tanto para quem precisa realizar tarefas diárias e quer autonomia e rapidez, quanto para quem precisa realizar viagens e quer ter um carro a disposição", disse a engenheira eletricista e uma das fundadoras da startup Aline Santos.
Todo o sistema de utilização dos carros é feito por meio de aplicativo, desde o cadastro dos usuários até a vistoria. Funciona da seguinte forma: O motorista baixa o aplicativo e se cadastra. A empresa tem até 24 horas para avaliar o perfil e aprovar ou não aquele usuário. Aprovado, ele vai procurar, por meio do aplicativo, os pontos onde há carros disponíveis. No local, ele seleciona o carro, faz o pagamento inicial de R$ 4,90 e destrava o veículo. Todos eles são monitorados por sistema de GPS.
A vistoria é feita pelo próprio motorista, que envia fotos pelo aplicativo. A chave fica dentro do carro, que sempre vai estar abastecido com combustível, pago pela empresa. No caso da motorista precisar abastecer, haverá um cartão dentro do carro, vinculado a postos de gasolina combustíveis parceiros. O motorista então tem a liberdade para dirigir para onde quiser e vai pagar pelos minutos usados.
O usuário vai ter um carro à disposição dele, tendo a autonomia de dirigir para diversos locais pagando muito pouco. Não viemos substituir nenhum aplicativo, não somos concorrentes, mas uma nova tecnologia
Para calcular o custo de um carro, o Gazeta Online fez uma simulação. Um motorista, por exemplo, que pegar um carro em Jardim da Penha, na Capital, e dirigir até a Enseada do Suá, gastando aproximadamente 10 minutos, vai pagar cerca de R$10 pela viagem (R$4,90 do aluguel + R$ 6,00 que são 10 minutos x R$ 0,60). Se ele optar por fazer compras e dirigir até outros locais, como o Centro de Vitória, em um intervalo de 40 minutos, ele vai acabar pagando mais R$ 24 por esse tempo (R$ 0,60 x 40).
Para quem passar mais de seis horas com o carro, há um desconto na tarifa. Quanto mais tempo o usuário ficar com o veículo, mais barato ele paga no minuto rodado. No caso de 24 horas de uso, o motorista paga o valor fixo de R$ 4,90 mais R$ 0,30 a cada minuto, o que daria um valor de R$ 144. No final, o motorista pagaria R$ 148,90.
Se o motorista fizer a conta anual do que ele gasta para manter um carro, com seguro e IPVA, ele vai perceber que é muito mais viável contar com um serviço de compartilhamento. Até porque, a maioria das pessoas que tem carro, deixa ele na garagem 80% do tempo
Para fazer o cadastro no aplicativo é preciso ter carteira de motorista, ser maior de 21 anos e possuir um cartão de crédito. Contudo, nem todas as pessoas que atendem a estes requisitos vão ser aprovadas para utilizar o serviço, já que o sistema verifica quem são os usuários e o histórico da CNH.
"Vai ser feita uma avaliação prévia de quem está alugando o carro, assim como é feito em uma locadora normal. Além disso vamos ter o controle por meio do aplicativo, de quem está utilizando, aonde está indo, diversas questões de segurança", finalizou Aline.
O serviço de carros compartilhados já está presente em outras capitais do Brasil como São Paulo, Belo Horizonte e Fortaleza, além do estado do Paraná.
Valores de aluguel
Cada locação tem custo inicial de R$ 4,90 e R$ 0,60 por minuto. Quanto mais o motorista usar o carro, menos irá pagar por minuto.
A partir de 6 horas: R$ 4,90 + R$ 0,40 por minuto
A partir de 12 horas: R$ 4,90 + R$ 0,30 por minuto
A partir de 24 horas: R$ 4,90 + R$ 0,1 0 por minuto
A partir de 48 horas: R$ 4,90 + R$ 0,08 por minuto