Serviço de carros compartilhados chegam ao Espírito Santo Crédito: Flow Fotografias

Os capixabas vão contar pela primeira vez com o serviço de compartilhamento de carros no Estado. A tecnologia, que é similar ao do funcionamento de bicicletas e patinetes compartilhados , vai permitir que pessoas aluguem carros, por meio de um aplicativo, e com o preço inicial de R$ 4,90.

iUPi. Inicialmente, serão 30 carros, modelos hatch e sedan, distribuídos pela O serviço vai começar a funcionar em 90 dias e será oferecido pela startup capixaba. Inicialmente, serão 30 carros, modelos hatch e sedan, distribuídos pela Grande Vitória . Os carros ficarão disponíveis em estacionamentos de supermercados, shoppings, postos de gasolina, hotéis e aeroporto, em avenidas de grande fluxo.

Your browser does not support the audio element. Carros compartilhados no ES - Como funciona e quanto vai custar

Cada locação vai ter o custo inicial de R$4,90 mais R$ 0,60 por minuto usado. Não há tempo mínimo ou máximo para a utilização dos veículos, o que permite que eles sejam utilizados tanto para viagens rápidas, quanto longas, que levem mais de um dia.

"A proposta é que o motorista pague pelo tempo de uso. Isso foi pensado tanto para quem precisa realizar tarefas diárias e quer autonomia e rapidez, quanto para quem precisa realizar viagens e quer ter um carro a disposição", disse a engenheira eletricista e uma das fundadoras da startup Aline Santos.

Todo o sistema de utilização dos carros é feito por meio de aplicativo, desde o cadastro dos usuários até a vistoria. Funciona da seguinte forma: O motorista baixa o aplicativo e se cadastra. A empresa tem até 24 horas para avaliar o perfil e aprovar ou não aquele usuário. Aprovado, ele vai procurar, por meio do aplicativo, os pontos onde há carros disponíveis. No local, ele seleciona o carro, faz o pagamento inicial de R$ 4,90 e destrava o veículo. Todos eles são monitorados por sistema de GPS.

A vistoria é feita pelo próprio motorista, que envia fotos pelo aplicativo. A chave fica dentro do carro, que sempre vai estar abastecido com combustível, pago pela empresa. No caso da motorista precisar abastecer, haverá um cartão dentro do carro, vinculado a postos de gasolina combustíveis parceiros. O motorista então tem a liberdade para dirigir para onde quiser e vai pagar pelos minutos usados.

O usuário vai ter um carro à disposição dele, tendo a autonomia de dirigir para diversos locais pagando muito pouco. Não viemos substituir nenhum aplicativo, não somos concorrentes, mas uma nova tecnologia Aline Santos, engenheira eletricista

Gazeta Online fez uma simulação. Um motorista, por exemplo, que pegar um carro em R$10 pela viagem (R$4,90 do aluguel + R$ 6,00 que são 10 minutos x R$ 0,60). Se ele optar por fazer compras e dirigir até outros locais, como o R$ 24 por esse tempo (R$ 0,60 x 40). Para calcular o custo de um carro, ofez uma simulação. Um motorista, por exemplo, que pegar um carro em Jardim da Penha , na Capital, e dirigir até a Enseada do Suá , gastando aproximadamente 10 minutos, vai pagar cerca depela viagem (R$4,90 do aluguel + R$ 6,00 que são 10 minutos x R$ 0,60). Se ele optar por fazer compras e dirigir até outros locais, como o Centro de Vitória, em um intervalo de 40 minutos, ele vai acabar pagando maispor esse tempo (R$ 0,60 x 40).

Para quem passar mais de seis horas com o carro, há um desconto na tarifa. Quanto mais tempo o usuário ficar com o veículo, mais barato ele paga no minuto rodado. No caso de 24 horas de uso, o motorista paga o valor fixo de R$ 4,90 mais R$ 0,30 a cada minuto, o que daria um valor de R$ 144. No final, o motorista pagaria R$ 148,90.

Se o motorista fizer a conta anual do que ele gasta para manter um carro, com seguro e IPVA, ele vai perceber que é muito mais viável contar com um serviço de compartilhamento. Até porque, a maioria das pessoas que tem carro, deixa ele na garagem 80% do tempo Aline Santos, engenheira eletricista

Para fazer o cadastro no aplicativo é preciso ter carteira de motorista, ser maior de 21 anos e possuir um cartão de crédito. Contudo, nem todas as pessoas que atendem a estes requisitos vão ser aprovadas para utilizar o serviço, já que o sistema verifica quem são os usuários e o histórico da CNH.

"Vai ser feita uma avaliação prévia de quem está alugando o carro, assim como é feito em uma locadora normal. Além disso vamos ter o controle por meio do aplicativo, de quem está utilizando, aonde está indo, diversas questões de segurança", finalizou Aline.

O serviço de carros compartilhados já está presente em outras capitais do Brasil como São Paulo, Belo Horizonte e Fortaleza, além do estado do Paraná.

Valores de aluguel

Cada locação tem custo inicial de R$ 4,90 e R$ 0,60 por minuto. Quanto mais o motorista usar o carro, menos irá pagar por minuto.

A partir de 6 horas: R$ 4,90 + R$ 0,40 por minuto

A partir de 12 horas: R$ 4,90 + R$ 0,30 por minuto

A partir de 24 horas: R$ 4,90 + R$ 0,1 0 por minuto