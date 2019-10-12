Carreta tomba e motorista fica ferido em avenida na Serra

Publicado em 12 de outubro de 2019 às 08:44
- Atualizado há 6 anos
Uma carreta tombou em frente ao Serviço Social da Indústria (Sesi) de Laranjeiras, na Serra. O acidente aconteceu na avenida Eudes Scherrer de Souza, na madrugada deste sábado (12).
Uma faixa está interditada no sentido Terminal de Laranjeiras para fazer o transbordo da carga e a retirada da carreta, que transportava produtos de higiene pessoal. Essa operação deve durar toda a manhã.
A Guarda Municipal da Serra informou que o acidente aconteceu às 4h30. O motorista se feriu e foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, também na Serra. A Guarda não soube informar o estado de saúde da vítima.
