Carreta tomba e motorista fica ferido em avenida na Serra

Uma faixa da  avenida Eudes Scherrer de Souza está interditada no sentido Terminal de Laranjeiras para fazer o transbordo da carga e a retirada do carreta, que transportava produtos de higiene pessoal

Imagem de perfil de Caique Verli

Caique Verli

Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de outubro de 2019 às 08:44

 - Atualizado há 6 anos

Carreta tombou em frente ao Sesi de Laranjeiras; motorista se feriu Crédito: Guarda de Trânsito da Serra

Uma carreta tombou em frente ao Serviço Social da Indústria (Sesi) de Laranjeiras, na Serra. O acidente aconteceu na avenida Eudes Scherrer de Souza, na madrugada deste sábado (12).

Uma faixa está interditada no sentido Terminal de Laranjeiras para fazer o transbordo da carga e a retirada da carreta, que transportava produtos de higiene pessoal. Essa operação deve durar toda a manhã.

A Guarda Municipal da Serra informou que o acidente aconteceu às 4h30. O motorista se feriu e foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, também na Serra. A Guarda não soube informar o estado de saúde da vítima.

