Em Laranjeiras

Carreta tomba e motorista fica ferido em avenida na Serra

Uma faixa da avenida Eudes Scherrer de Souza está interditada no sentido Terminal de Laranjeiras para fazer o transbordo da carga e a retirada do carreta, que transportava produtos de higiene pessoal

Publicado em 12 de outubro de 2019 às 08:44 - Atualizado há 6 anos

Carreta tombou em frente ao Sesi de Laranjeiras; motorista se feriu Crédito: Guarda de Trânsito da Serra

Uma carreta tombou em frente ao Serviço Social da Indústria (Sesi) de Laranjeiras, na Serra. O acidente aconteceu na avenida Eudes Scherrer de Souza, na madrugada deste sábado (12).

Uma faixa está interditada no sentido Terminal de Laranjeiras para fazer o transbordo da carga e a retirada da carreta, que transportava produtos de higiene pessoal. Essa operação deve durar toda a manhã.

A Guarda Municipal da Serra informou que o acidente aconteceu às 4h30. O motorista se feriu e foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, também na Serra. A Guarda não soube informar o estado de saúde da vítima.

Carreta tombou em frente ao Sesi de Laranjeiras; motorista se feriu Crédito: Guarda de Trânsito da Serra

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta