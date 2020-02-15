Carnaval de Vitória: veja as escolas que vão desfilar neste sábado

O Sambão do Povo vai se transformar, mais uma vez, no palco do grande espetáculo da maior festa popular do Brasil. São sete agremiações em busca do título de campeã do Carnaval de Vitória 2020, a partir das 22 horas.

Neste sábado (15), serão retratadas as histórias dos Franciscos da humanidade, com a Piedade; a dos africanos contadores de histórias, com a Jucutuquara; e a dos índios capixabas, com a MUG. A Boa Vista fará homenagem aos músicos do Estado; a Novo Império vai retratar o universo infantil; a Imperatriz do Forte mostrará a Rota Imperial São Pedro Dalcântara, enquanto a São Torquato vai levar a ilusão e a magia à passarela. Confira a ordem do desfiles: