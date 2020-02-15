Carnaval de Vitória: veja as escolas que vão desfilar neste sábado

O Sambão do Povo vai se transformar, mais uma vez, no palco do grande espetáculo da maior festa popular do Brasil. São sete agremiações em busca do título de campeã do Carnaval de Vitória 2020, a partir das 22 horas.
Neste sábado (15), serão retratadas as histórias dos Franciscos da humanidade, com a Piedade; a dos africanos contadores de histórias, com a Jucutuquara; e a dos índios capixabas, com a MUG. A Boa Vista fará homenagem aos músicos do Estado; a Novo Império vai retratar o universo infantil; a Imperatriz do Forte mostrará a Rota Imperial São Pedro Dalcântara, enquanto a São Torquato vai levar a ilusão e a magia à passarela. Confira a ordem do desfiles:
UNIDOS DA PIEDADE
A primeira escola a desfilar, a Unidos da Piedade, que vai defender o enredo "Francisco's", que homenageia homens com esse nome que marcaram e ainda marcam a história do Brasil e do mundo.
- CORES: Verde, vermelho e branco
- BAIRRO: Piedade
- PRESIDENTE: Valdeir Lopes de Sá
- FUNDAÇÃO: 1955
- TÍTULOS DO GRUPO ESPECIAL: 1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1965, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1979, 1986
- ENREDO: "Francisco's"
- COMPONENTES: 2.000
- ALAS: 21
- ALEGORIAS: 3 alegorias e 1 tripê
JUCUTUQUARA
Segunda escola a desfilar, a Jucutuquara vai ressaltar os feitos dos negros contadores de história, resgatando a tradição da oralidade na África Ocidental, onde os anciãos relatavam para os mais jovens os feitos e as conquistas de um povo.
- CORES: Vermelho, Verde e Branco
- BAIRRO: Jucutuquara (Vitória)
- PRESIDENTE: Rogério Sarmento
- FUNDAÇÃO: 1972
- TÍTULOS DO GRUPO ESPECIAL: 1990, 2002, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009
- ENREDO: "Griots"
- COMPONENTES: 1.500
- ALAS: 19
- ALEGORIAS: 4 carros
MUG
A MUG, com as suas tradicionais cores vermelho e branco, será a terceira escola a desfilar, e vai levar para o Sambão o enredo "Oby: O Imaculado Santuário das Lendas", que mostra a necessidade de colocar o índio como dono e soberano da terra, exaltando sua cultura e crenças.
- CORES: Vermelho e branco
- BAIRRO: Glória (Vila Velha)
- PRESIDENTE: Robertinho da MUG
- FUNDAÇÃO: 1980
- TÍTULOS DO GRUPO ESPECIAL: 2003, 2005, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018
- ENREDO: Oby: O Imaculado Santuário das Lendas
- COMPONENTES: 1.600
- ALAS: 18
- ALEGORIAS: 4 carros e 2 tripés
BOA VISTA
A escola, que é a atual campeã do Carnaval de Vitória, vai celebrar a música capixaba. Com o enredo "O voo da Águia anuncia: A festa é boa, pode chegar. Ao som de uma linda sinfonia, a música capixaba celebrar!", a campeã de 2019 homenageia músicos e ritmos que são a cara do Espírito Santo.
- CORES: Azul, vermelho e branco
- BAIRRO: Itaquari, Cariacica
- PRESIDENTE: Emerson Xumbrega
- FUNDAÇÃO: 1975
- TÍTULOS: 2010, 2012, 2014, 2017, 2019
- ENREDO: "O voo da Águia anuncia: A festa é Boa pode chegar. Ao som de uma linda sinfonia. A música capixaba celebra".
- COMPONENTES: 1.900
- ALAS: 22
- ALEGORIAS: 4 carros e 2 tripê
NOVO IMPÉRIO
A escola será a quinta passar pelo Sambão do Povo com o enredo "O Be-a-bá dos Guris: Uma Lição para Todos", criado para celebrar os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
- CORES: Azul, rosa e branco
- BAIRRO:
- PRESIDENTE: Alessandro Souza Santos
- FUNDAÇÃO: 1956
- TÍTULOS: 1978, 1980, 1985, 1987, 1988, 1989
- ENREDO: "O Bê-a-bá dos Guris- Uma lição para todos"
- COMPONENTES: 1.600
- ALAS: 20
- ALEGORIAS: 4 carros e 1 tripê
IMPERATRIZ DO FORTE
No desfile deste ano, a Imperatriz do Forte vai defender o enredo "Das terras de Vila Rica à Vila Nova do Espírito Santo: Imperatriz engalanada apresenta a rota imperial de São Pedro DAlcântara. Ele é inspirado na rota imperial, percurso inaugurado em 1816 para ligar Vitória a Ouro Preto, em Minas Gerais.
- CORES: Verde e rosa
- BAIRRO: Forte São João
- PRESIDENTE: Gilson Barcelos "Xará"
- FUNDAÇÃO: 1972
- TÍTULOS: Venceu o Grupo de Acesso em 2018
- ENREDO: " "Das terras de Vila Rica à Vila Nova do Espírito Santo: Imperatriz engalanada apresenta a rota imperial de São Pedro DAlcântara
- COMPONENTES: 1.300
- ALAS: 21
- ALEGORIAS: 3 alegorias e 2 tripês
SÃO TORQUATO
A última escola a desfilar, a Independentes de São Torquato, com as cores vermelho e branco, vai levar O Portal das Ilusões para a avenida. A escola vai abordar tudo aquilo que mexe com o imaginário do folião, mostrando que a vida é feita de sonhos e da busca pela felicidade, seja ela real ou não.
- CORES: Azul, rosa e branco
- BAIRRO:
- PRESIDENTE: Alessandro Souza Santos
- FUNDAÇÃO: 1956
- TÍTULOS: 1978, 1980, 1985, 1987, 1988, 1989
- ENREDO: O Portal das Ilusões
- COMPONENTES: 1.600
- ALAS: 20
- ALEGORIAS: 4 carros e 1 tripê