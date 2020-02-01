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#CarnavalNoES

São Torquato vai levar um mundo de magia para o Sambão do Povo

Agremiação de Vila Velha aposta no enredo O Portal das Ilusões, abordando tudo aquilo que mexe com a imaginário do folião

Publicado em 01 de Fevereiro de 2020 às 06:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2020 às 06:57
Edmilson Galdino, carnavalesco da São Torquato Crédito: Ricardo Medeiros
Contos de fadas, romances, princesas e gnomos: é em um mundo de magias e mistérios que a Independentes de São Torquato aposta para realizar o sonho de fazer um desfile competitivo em seu retorno ao grupo especial do Carnaval de Vitória.
A agremiação de Vila Velha vai levar para o Sambão do Povo o enredo O Portal das Ilusões, abordando tudo aquilo que mexe com a imaginário do folião e mostrando que a vida é feita de sonhos e da busca pela felicidade, seja ela real ou não.
O tema nasceu de uma conversa na mesa de um bar entre o carnavalesco Edmilson Galdino e a diretoria da escola. Nada mais apropriado para a escola que ganhou o título do grupo de acesso A, em 2019, com o enredo "O bar e o sonho: deixa quem quiser falar, a Independentes vem cantar".
Com 1.300 componentes, em 23 alas e três carros alegóricos, a São Torquato desfilará dividida em quatro setores. A escola promete muita criatividade Logo no primeiro setor, a escola traz histórias do teatro e o circo, artes que influenciaram e continuam influenciando as gerações.
"Quando você vai assistir a um espetáculo, você acaba saindo animado e vai levando outras pessoas por conta daquilo que você viu. Nada daquilo existe, mas nós saímos do local achando que aquilo tudo é real"
Edmilson Galdino - Carnavalesco
Data: 13/01/2020 - ES - Vila Velha - A rainha de bateria Keyciane e o rei Marques Brandão da Escola de Samba Independentes de São Torquato  Crédito: Carlos Alberto Silva
Na segunda parte do desfile, ganham vez os contos e novelas. Personagens que conquistam tanto o coração do público que se tornam quase reais. Nesse setor, abre-se o tapete vermelho para o lúdico: príncipes e princesas, gnomos e fadas, o melhor da fantasia. 
O penúltimo setor vai abordar os mistérios da religião e o quanto o Sagrado mexe com o emocional de muita gente. A última parte da escola vai trazer a discussão sobre o poder da mídia de influenciar o consumo do público. 
Por exemplo, quando passa um filme, aquilo que mostra no filme pode virar moda, como uma roupa e um sapato, e todo mundo passa a usar ou a comentar sobre isso, comenta Galdino. 
Para levantar o Sambão do Povo, a São Torquato levará para a avenida um samba com linguagem fácil e de boa pegada. É um samba leve, bom refrão forte. Com certeza a gente vai levantar aquele sambão do povo com muita alegria e fazer aquele sambão clarear, que é nosso refrão, garante o intérprete Ricardinho de Oliveira. A gente fez um samba alegre e valente, que tem a cara da escola e vai conquistar muita gente, complementa um dos compositores do samba, Almeida Júnior. 
A Independentes de São Torquato será a última a entrar na avenida no sábado do Carnaval de Vitória e vai clarear o Sambão, como reforça o samba da escola. 
Data: 13/01/2020 - ES - Vila Velha - O intérprete de libras Josué, o cantor/puxador de samba Ricardinho, e o compositor Almeida Junior. Eles fazem parte da Escola de Samba Independentes de São Torquato - Foto: Carlos Alberto Silva Crédito: Carlos Alberto Silva

BLOCO CAVEIRA

Pentacampeã do Carnaval de Vitória, a Independentes de São Torquato tem a sua origem no Bloco do Caveira, fundado no início da década de 1950.
Tinha uma época que a gente saía na praça. Tinha o seu juquinha, do caminhão, ia todo mundo em cima daquele caminhão. Chegamos a ganhar como melhor bloco, lembra Deosdeth Anastácio Silva, de 83 anos, uma das pessoas mais antigas da escola.
Na década de 1970, o bloco não parava de crescer e acabou se transformando em uma das escolas de samba que representam Vila Velha no desfile de Vitória. Primeiro era bloco sujo, com roupa esculhambada e máscara. Depois a gente passou a botar fantasia, foi quando começamos a nos transformar em escola, explica Deosdeth.

INDEPENDENTES DE SÃO TORQUATO

Crédito:
  • CORES: Vermelho e Branco
  • BAIRRO: São Torquato (Vila Velha)
  • PRESIDENTE: Jonas Schneider
  • FUNDAÇÃO: 1970
  • TÍTULOS: 1981,1982, 1983, 1991 e 1992
  • ENREDO: "O Portal das Ilusões
  • COMPONENTES: 1.200 a 1.300 componentes
  • ALAS: 23
  • ALEGORIAS: 03

São Torquato vai levar um mundo de magia para o sambão do povo

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