Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Capixabas apresentam projeto contra racismo no Encontro com Fátima
EDUCAÇÃO

Capixabas apresentam projeto contra racismo no Encontro com Fátima

Projeto 'Penso, logo respeito' é realizado por professoras da rede municipal de Vitória

Publicado em 03 de Novembro de 2018 às 00:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2018 às 00:15
Lívia Costa Araújo e Rosileia Soares tiveram um dia e tanto nesta sexta-feira (2). As professoras da rede municipal de Vitória tiveram um encontro com Fátima Bernardes, onde apresentaram o projeto "Penso, logo resisto", criado por elas e desenvolvido com alunos de 5 e 6 anos de idade do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Doutor Thomaz Tommasi, em Joana DArc, em Vitória.
No programa, elas contaram que tudo se desenvolveu após apresentar em sala de aula algumas fotografias que simbolizam o continente africano, explicando suas formação e proximidade com o Brasil. Mas a reação dos pequenos chamou a atenção das professoras.
"Mostramos uma princesa africana, bem colorida, elas disseram: 'Oh tia, não existe princesa preta. Elas não podem ser princesas'. Estamos falando de crianças de 5 e 6 anos e tivemos que repensar o projeto", disse Lívia durante o programa.
"A gente teve um episódio de um aluno que se recusou a brincar com outro. Aí ele trazia para gente que o relato de não brincar era por conta da cor da pele do coleguinha", explicou Lívia, deixando Fátima Bernardes surpresa com a reação dos pequenos.
Professoras da rede municipal de Vitória, Lívia Costa Araújo e Rosileia Soares participaram do Encontro com Fátima Bernardes para apresentar projeto contra racismo Crédito: Reprodução/TV Globo
Assim, a cultura afro foi tema de atividades em sala de aula e em casa, com a proposta de quebrar barreiras com os familiares. Os pequenos participaram de aulas de capoeira e desfiles usando turbantes e acessórios como príncipes e princesas africanos. Além disso, também pintaram quadros e ajudaram a decorar a escola com elementos que remetem ao tema.
O projeto apresentado surpreendeu até os convidados de Fátima Bernardes, que comemoraram a realização do projeto. "Estamos desde o começo do ano fazendo esse trabalho e vê-lo acontecendo é lindo", disse Rosiléia, com lágrimas nos olhos.
"Hoje estamos vivendo tempos muito difíceis, de muito preconceito e intolerância. A gente percebe que, desde pequenininho, a gente pode jogar a semente que tenho certeza que sairão cidadãos melhores, pessoas melhores", completou Lívia, dizendo que o projeto também a ajudou a se enxergar e se empoderar como mulher negra.
"Acho que a gente mostra bem que o que é importante para derrubar qualquer preconceito é a informação, a gente se informar sobre cada um de nós", finalizou Fátima Bernardes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O 'Super El Niño' está chegando?
Segundo a prefeitura, foram feitos testes visuais e também o teste de medida padrão de 20 litros em todos os bicos de abastecimento
Posto de combustíveis de Cachoeiro é autuado pelo Procon por irregularidade em bomba
Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados