Capixabas apresentam projeto contra racismo no Encontro com Fátima

Lívia Costa Araújo e Rosileia Soares tiveram um dia e tanto nesta sexta-feira (2). As professoras da rede municipal de Vitória tiveram um encontro com Fátima Bernardes, onde apresentaram o projeto "Penso, logo resisto", criado por elas e desenvolvido com alunos de 5 e 6 anos de idade do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Doutor Thomaz Tommasi, em Joana DArc, em Vitória.

No programa, elas contaram que tudo se desenvolveu após apresentar em sala de aula algumas fotografias que simbolizam o continente africano, explicando suas formação e proximidade com o Brasil. Mas a reação dos pequenos chamou a atenção das professoras.

"Mostramos uma princesa africana, bem colorida, elas disseram: 'Oh tia, não existe princesa preta. Elas não podem ser princesas'. Estamos falando de crianças de 5 e 6 anos e tivemos que repensar o projeto", disse Lívia durante o programa.

"A gente teve um episódio de um aluno que se recusou a brincar com outro. Aí ele trazia para gente que o relato de não brincar era por conta da cor da pele do coleguinha", explicou Lívia, deixando Fátima Bernardes surpresa com a reação dos pequenos.

Professoras da rede municipal de Vitória, Lívia Costa Araújo e Rosileia Soares participaram do Encontro com Fátima Bernardes para apresentar projeto contra racismo Crédito: Reprodução/TV Globo

Assim, a cultura afro foi tema de atividades em sala de aula e em casa, com a proposta de quebrar barreiras com os familiares. Os pequenos participaram de aulas de capoeira e desfiles usando turbantes e acessórios como príncipes e princesas africanos. Além disso, também pintaram quadros e ajudaram a decorar a escola com elementos que remetem ao tema.

O projeto apresentado surpreendeu até os convidados de Fátima Bernardes, que comemoraram a realização do projeto. "Estamos desde o começo do ano fazendo esse trabalho e vê-lo acontecendo é lindo", disse Rosiléia, com lágrimas nos olhos.

"Hoje estamos vivendo tempos muito difíceis, de muito preconceito e intolerância. A gente percebe que, desde pequenininho, a gente pode jogar a semente que tenho certeza que sairão cidadãos melhores, pessoas melhores", completou Lívia, dizendo que o projeto também a ajudou a se enxergar e se empoderar como mulher negra.