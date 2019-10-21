Câmera registra momento em que criança é atingida na cabeça por concreto

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 13:22
- Atualizado há 6 anos
Uma câmera de segurança instalada próximo de onde o pedaço de concreto atingiu a cabeça de uma criança de 2 anos e 8 meses, registrou o momento em que tudo aconteceu, na Praia do Morro, em Guarapari, na noite do último sábado (19).
As imagens são impressionantes e é possível ver nitidamente o momento em que tudo acontece: as oito pessoas da mesma família caminham pela calçada, a menina está no colo do pai. De repente, provavelmente ao escutar que o concreto se soltou, todos correm.
Quando o pai da criança corre, dá para perceber que a menina é atingida direto na cabeça por um dos maiores pedaços que se soltou da varanda do edifício. Depois disso, todas as pessoas saem do alcance das imagens.
A criança foi socorrida pelo Samu para o Hospital São Franscisco de Assis, também na Praia do Morro, e então transferida para o pronto socorro do Hospital Infantil, em Vitória. Os médicos ainda não descartam que ela possa ter sequelas.
Os familiares estão muito abalados. Eles são de Minas Gerais e estão hospedados em Vitória para acompanhar a situação da menina, em estado grave. Neste domingo (20), a avó da menina, que não quis ser identificada, explicou que a criança teve parte do crânio esmagada e passou por cirurgia.
