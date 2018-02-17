Bloco Kustelão atrai foliões no pós-carnaval de Vitória

Bloco Kustelão arrasta foliões pela Avenida Norte Sul, em Vitória, neste sábado (17) Crédito: Silmara Gonçalves

O tradicional Bloco Kustelão já está nas ruas de Vitória, arrastando os foliões na Avenida Norte Sul, seguindo para Camburi. Não há estimativa de quantas pessoas estão acompanhando o bloco, e a Guarda Municipal informa que, até o momento, não houve nenhuma confusão.

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VITÓRIA

Dia 17 de fevereiro

- Kustelão

Das 13h30 às 19h, Jardim Camburi

- Pauta Quente

Das 13h às 22h, Bento Ferreira

- Ressaca do Amigos da Onça

Das 16h20 às 23h

Dia 18 de fevereiro

- Amigos de Itararé

Das 15h às 19h, Itararé

Dia 23 de fevereiro

- Bloco Não sofro de febre amarela, mas sofro de amar ela

Das 21h30 às 5h30, Rua da Lama, em Jardim da Penha

Dia 24 de fevereiro

- Bloco das Piranhas

Das 14h às 19h, Consolação/ Gurigica

Dia 25 de fevereiro

- Bloco da Pelada

Das 14h às 18h, Jesus de Nazareth

Dia 25 de fevereiro

- Pinduraí

Das 15h às 19h, Santos Dumont

CARIACICA

Dia 17 de fevereiro

- Carnaflexal

Das 18h às 22h, Flaxal II. Concentração na avenida Nossa Senhora da Penha

Dia 18 de fevereiro

- Só BB

Das 17h às 21h, Vila Graúna, Concentração na rua principal de Vila Graúna

- Eva & Adão

A partir das 14h, Jardim Campo Grande

Dia 08 de abril

- Piranhas do Jegue

Das 13h às 17h, em Bela Aurora. Concentração na saída da Praça de Bela Aurora

- Arrasa Geral

Das 5h às 19h, em São Benedito. Concentração no Bar do Josino, na rua Costa Brandão

VILA VELHA

Dia 24 de fevereiro

- Eu amo Samba: show com Alcione, Diogo Nogueira e Jorge Aragão

Começa às 22h. Ingressos a partir de R$ 90 reais (meia)