Bloco Kustelão atrai foliões no pós-carnaval de Vitória

O tradicional Bloco Kustelão já está nas ruas de Vitória, arrastando os foliões na Avenida Norte Sul, seguindo para Camburi. Não há estimativa de quantas pessoas estão acompanhando o bloco, e a Guarda Municipal informa que, até o momento, não houve nenhuma confusão.
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VITÓRIA
Dia 17 de fevereiro
- Kustelão
Das 13h30 às 19h, Jardim Camburi
- Pauta Quente
Das 13h às 22h, Bento Ferreira
- Ressaca do Amigos da Onça
Das 16h20 às 23h
Dia 18 de fevereiro
- Amigos de Itararé
Das 15h às 19h, Itararé
Dia 23 de fevereiro
- Bloco Não sofro de febre amarela, mas sofro de amar ela
Das 21h30 às 5h30, Rua da Lama, em Jardim da Penha
Dia 24 de fevereiro
- Bloco das Piranhas
Das 14h às 19h, Consolação/ Gurigica
Dia 25 de fevereiro
- Bloco da Pelada
Das 14h às 18h, Jesus de Nazareth
Dia 25 de fevereiro
- Pinduraí
Das 15h às 19h, Santos Dumont
CARIACICA
Dia 17 de fevereiro
- Carnaflexal
Das 18h às 22h, Flaxal II. Concentração na avenida Nossa Senhora da Penha
Dia 18 de fevereiro
- Só BB
Das 17h às 21h, Vila Graúna, Concentração na rua principal de Vila Graúna
- Eva & Adão
A partir das 14h, Jardim Campo Grande
Dia 08 de abril
- Piranhas do Jegue
Das 13h às 17h, em Bela Aurora. Concentração na saída da Praça de Bela Aurora
- Arrasa Geral
Das 5h às 19h, em São Benedito. Concentração no Bar do Josino, na rua Costa Brandão
VILA VELHA
Dia 24 de fevereiro
- Eu amo Samba: show com Alcione, Diogo Nogueira e Jorge Aragão
Começa às 22h. Ingressos a partir de R$ 90 reais (meia)