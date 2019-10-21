Varanda de prédio

Bebê atingido por concreto em Guarapari permanece em estado grave

Menina de 2 anos estava no colo do pai quando o pedaço da varanda de um prédio da Praia do Morro se soltou e atingiu a criança na cabeça

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 21:25 - Atualizado há 6 anos

Prédio na Praia do Morro, em Guarapari, do qual o concreto da varanda se soltou Crédito: Defesa Civil Guarapari

Permanece grave o estado de saúde da menina de 2 anos atingida na cabeça por um pedaço de concreto que se soltou da varanda de um prédio na Praia do Morro, em Guarapari, no último sábado (19). A criança está internada no Hospital Infantil de Vitória.

As últimas informações da situação da criança foram repassadas por familiares à TV Gazeta, por volta das 15h desta segunda-feira (21). A família, que é de Pirapora, Minas Gerais, passava férias em Guarapari. Eles estão hospedados em um hotel da Capital para acompanhar o quadro de saúde da menina.

IMAGENS DO ACIDENTE

Uma câmera de monitoramento registrou o momento em que o concreto atinge a cabeça da menina. Segundo a tia da menina, a família saía para jantar quando o acidente aconteceu.

"Eu estava do lado dela e ela estava no ombro do pai. Primeiro ouvimos um estouro, porque a marquise soltou do terceiro andar, bateu na parte de vidro e caiu. Quando vimos, ela já estava desacordada. Foi tudo rápido", contou em entrevista à TV Gazeta.

Por causa do impacto do bloco, a menina teve afundamento de crânio. Ela passou por uma cirurgia e continua internada em estado grave.

