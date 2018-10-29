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Estrondo

Barulho de explosão na ArcelorMittal assusta moradores da Serra

Incidente aconteceu na noite deste domingo (28), mas não gerou riscos ambientais e também não deixou feridos, segundo a empresa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2018 às 13:36

Publicado em 29 de Outubro de 2018 às 13:36

Explosão na ArcelorMittal assustou moradores na Serra Crédito: Reprodução/Facebook
Além da gritaria e do barulho dos fogos da comemoração da eleição de Jair Bolsonaro (PSL), moradores de bairros da Serra, na Grande Vitória, relataram ter escutado um grande estrondo na noite deste domingo (28). Os relatos dão conta de que o barulho, semelhante a uma explosão, veio da empresa ArcelorMittal Tubarão e chegou a provocar tremores em algumas residências da cidade.
"Ouvi um estrondo terrível na Serra. E não eram trovão nem fogos, até pressão de ar deu para sentir, tremeu o chão", relatou um internauta que estava em Laranjeiras na noite deste domingo.
"Houve uma explosão na Arcelor ontem (domingo) às 23h20. Moro em Cidade Continental e minha casa tremeu toda", contou outra moradora da Serra.
SEM FERIDOS
Procurada pela reportagem, a ArcelorMittal informou que o problema foi provocado pelo grande volume de chuva, o que gerou umidade nas baias do pátio de beneficiamento. No local é feito o basculamento de escória, que é o resíduo gerado na produção do aço. Esse resíduo vai para o pátio pra ser beneficiado e se transformar em coproduto, que, por sua vez, pode ser usado no revestimento de vias ou na fabricação de mourões.
O acúmulo de umidade nas baias gerou uma reação no contato do material incandescente com a água, o que provocou o forte barulho. O incidente, no entanto, não gerou riscos ambientais e também não deixou feridos.
Veja nota na íntegra:
"A ArcelorMittal Tubarão informa que o fenômeno relatado ocorreu durante a atividade de basculamento de escória no pátio de beneficiamento. Em virtude do grande volume de chuvas registrado no final de semana, houve acúmulo de umidade nas baias, gerando uma reação no contato do material incandescente com a água, mas sem quaisquer riscos ambientais, físicos ou materiais."

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