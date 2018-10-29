Barulho de explosão na ArcelorMittal assusta moradores da Serra

Explosão na ArcelorMittal assustou moradores na Serra Crédito: Reprodução/Facebook

"Ouvi um estrondo terrível na Serra. E não eram trovão nem fogos, até pressão de ar deu para sentir, tremeu o chão", relatou um internauta que estava em Laranjeiras na noite deste domingo.

"Houve uma explosão na Arcelor ontem (domingo) às 23h20. Moro em Cidade Continental e minha casa tremeu toda", contou outra moradora da Serra.

SEM FERIDOS

Procurada pela reportagem, a ArcelorMittal informou que o problema foi provocado pelo grande volume de chuva, o que gerou umidade nas baias do pátio de beneficiamento. No local é feito o basculamento de escória, que é o resíduo gerado na produção do aço. Esse resíduo vai para o pátio pra ser beneficiado e se transformar em coproduto, que, por sua vez, pode ser usado no revestimento de vias ou na fabricação de mourões.

O acúmulo de umidade nas baias gerou uma reação no contato do material incandescente com a água, o que provocou o forte barulho. O incidente, no entanto, não gerou riscos ambientais e também não deixou feridos.

Veja nota na íntegra: