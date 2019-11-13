Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vitória

Barbearia é destruída por incêndio em Jardim Camburi

Vizinhos do estabelecimento contaram que o fogo começou por volta das 6h desta quarta-feira (13). As causas ainda não foram identificadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2019 às 20:56

Publicado em 13 de Novembro de 2019 às 20:56

A barbearia foi destruída pelo fogo Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma barbearia foi completamente destruída por um incêndio na manhã desta quarta-feira (13) em Jardim Camburi, Vitória. O prejuízo pode ultrapassar R$ 100 mil. Ainda não foram identificadas as causas do fogo.
Testemunhas contaram que o fogo no estabelecimento começou por volta das 6h na rua Judith Leão. Foram os próprios vizinhos que iniciaram os trabalhos de combate às chamas antes da chegada do Corpo de Bombeiros, às 7h.
Incêndio atingiu barbearia em Jardim Camburi Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O fogo foi contido antes que pudesse atingir outras lojas e casas e ninguém se feriu. barbearia funcionava há quatro anos e empregava três funcionários.
O proprietário do estabelecimento esteve no local após o incêndio, mas, emocionado, preferiu não falar com a imprensa. Ele foi consolado por amigos.
Moradores ajudaram no combate às chamas Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Até o momento, foi possível recuperar apenas uma maleta (possivelmente de ferramentas) e um molho de chaves. A barbearia, no entanto, possui seguro.
Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 6h40 desta quarta-feira para atender à ocorrência. O proprietário da barbearia solicitou a perícia de incêndio para que as causas sejam identificadas.

Veja Também

Ônibus do Transcol continuam com atrasos devido aos alagamentos

"Culpa não é da chuva", comenta leitora sobre alagamentos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados