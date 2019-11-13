Barbearia é destruída por incêndio em Jardim Camburi

A barbearia foi destruída pelo fogo Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Uma barbearia foi completamente destruída por um incêndio na manhã desta quarta-feira (13) em Jardim Camburi , Vitória. O prejuízo pode ultrapassar R$ 100 mil. Ainda não foram identificadas as causas do fogo.

Testemunhas contaram que o fogo no estabelecimento começou por volta das 6h na rua Judith Leão. Foram os próprios vizinhos que iniciaram os trabalhos de combate às chamas antes da chegada do Corpo de Bombeiros, às 7h.

Incêndio atingiu barbearia em Jardim Camburi Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O fogo foi contido antes que pudesse atingir outras lojas e casas e ninguém se feriu. barbearia funcionava há quatro anos e empregava três funcionários.

O proprietário do estabelecimento esteve no local após o incêndio, mas, emocionado, preferiu não falar com a imprensa. Ele foi consolado por amigos.

Moradores ajudaram no combate às chamas Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Até o momento, foi possível recuperar apenas uma maleta (possivelmente de ferramentas) e um molho de chaves. A barbearia, no entanto, possui seguro.