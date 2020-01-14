Banhistas quebram 25% das duchas das praias de Vitória em um fim de semana

Ir à praia é um dos lazeres preferidos dos capixabas e em Vitória não é diferente. No verão, a faixa litorânea da capital capixaba lota especialmente nos finais de semana e a procura pelos chuveiros na orla aumenta consideravelmente. Esta demanda, contudo, fica ainda maior por conta do vandalismo. Somente no último sábado (11) e domingo (12), quase 25% dos chuveiros das praias foram danificados, de acordo com a Prefeitura de Vitória.
Ao todo, a capital do Espírito Santo dispõe de 27 chuveiros espalhados nas praias de Camburi (17), Curva da Jurema (4), Ilha do Boi (2), Praça dos Namorados (3) e Ilha do Frade (1). Esses danos geram custos à administração. Apenas a manutenção e reposição dos equipamentos vandalizados custam cerca de R$ 25 mil mensais à prefeitura. Ao todo, sete dos 27 chuveiros apresentaram problemas na vistoria realizada pela Central de Serviços do município nesta segunda-feira (13).
O secretário da Central de Serviços, Nathan Medeiros, lamentou a situação e lembra que os atos de poucas pessoas prejudicam o uso compartilhado dos chuveiros. Nossa equipe percorre as plataformas do município diariamente para garantir que estejam todos em condições de uso para os banhistas. Infelizmente, devido à depredação, muitos amanhecem quebrados ou têm as peças, fios ou bombas furtados", disse.
Caso identifique algum chuveiro com problema, a população pode colaborar por meio do Fala Vitória 156. Além disso, caso presencie a depredação ou furto de peças dos chuveiros, o munícipe pode denunciar no 190. O crime é registrado como dano ao patrimônio público.