Baleias dão show durante visita ao ES e surpreendem banhistas

Com a passagem de baleias jubarte no litoral capixaba, muita gente tem registrado imagens do momento - que é de deixar qualquer um emocionado e de queixo caído. Mas instrutores alertam que, para que este momento seja confortável para o animal e seguro para o ser humano, algumas regras e instruções devem ser seguidas.
Henrique Laureth, que é mergulhador e trabalha em uma empresa do ramo, disse que o passeio para avistar baleias é acessível no Espírito Santo, porém, tem todo um regulamento para a embarcação - tanto para a parte de segurança dos animais quanto para a segurança das pessoas.
"Essa semana ministramos um curso que fala sobre como fazer o processo de avistagem de baleia com segurança e conforto para as pessoas e para os animais", informou. É importante que sempre tenha uma pessoa qualificada na embarcação", explicou.
Quem costuma fazer esse tipo de curso, geralmente, tem lanchas, escunas ou mesmo embarcações que trabalham com mergulho. O instrutor disse que em uma navegação de 3 horas, ele e o grupo conseguiram ver cerca de 20 baleias.
Henrique informou ainda que existe uma forma adequada de aproximação com esses animais e, que a distância mínima, por exemplo, é de cerca de 100 metros. Também existe um tempo em que o animal pode ser observado, de 30 minutos. Outras regras básicas e essenciais dizem que em hipótese alguma a pessoa deve entrar na água e que não deve nadar com o animal por uma questão de segurança. "A baleia é um bicho muito grande e qualquer movimento pode machucar a pessoa", explicou o instrutor.
As organizações que cuidam disto a nível nacional é o Projeto Baleia Jubarte e, no Espírito Santo, são os Amigos da Jubarte. "Quando visitamos, instrutores destas organizações acompanham o processo de visitação. Ele também faz o registro destes animais - o que eles estão fazendo, se é macho ou fêmea, se tem filhote, ou se é um grupo de passagem, por exemplo", informou.
De acordo com Henrique, 20 mil baleias passam pelo litoral do Estado no período de julho a novembro, que é o período de reprodução dos mamíferos. "Elas vêm da Antártida para ter os filhotes aqui, onde as águas são mais quentes. Os filhotes não têm tecido adiposo para suportar as águas geladas de lá", disse. "Muitas ficam aqui e nascem capixabas", brincou.