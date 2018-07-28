Baleias dão show durante visita ao ES e surpreendem banhistas

Baleias vistas em alto mar, próximo ao Canal Crédito: Henrique Laureth

baleias jubarte no litoral capixaba, muita gente tem registrado imagens do momento - que é de deixar qualquer um emocionado e de queixo caído. Mas instrutores alertam que, para que este momento seja confortável para o animal e seguro para o ser humano, algumas regras e instruções devem ser seguidas. Com a passagem dejubarte no, muita gente tem registrado imagens do momento - que é de deixar qualquer um emocionado e de queixo caído. Mas instrutores alertam que, para que este momento seja confortável para o animal e seguro para o ser humano, algumas regras e instruções devem ser seguidas.

Henrique Laureth, que é mergulhador e trabalha em uma empresa do ramo, disse que o passeio para avistar baleias é acessível no Espírito Santo, porém, tem todo um regulamento para a embarcação - tanto para a parte de segurança dos animais quanto para a segurança das pessoas.

"Essa semana ministramos um curso que fala sobre como fazer o processo de avistagem de baleia com segurança e conforto para as pessoas e para os animais", informou. É importante que sempre tenha uma pessoa qualificada na embarcação", explicou.

Quem costuma fazer esse tipo de curso, geralmente, tem lanchas, escunas ou mesmo embarcações que trabalham com mergulho. O instrutor disse que em uma navegação de 3 horas, ele e o grupo conseguiram ver cerca de 20 baleias.

Henrique informou ainda que existe uma forma adequada de aproximação com esses animais e, que a distância mínima, por exemplo, é de cerca de 100 metros. Também existe um tempo em que o animal pode ser observado, de 30 minutos. Outras regras básicas e essenciais dizem que em hipótese alguma a pessoa deve entrar na água e que não deve nadar com o animal por uma questão de segurança. "A baleia é um bicho muito grande e qualquer movimento pode machucar a pessoa", explicou o instrutor.

Espírito Santo, são os Amigos da Jubarte. "Quando visitamos, instrutores destas organizações acompanham o processo de visitação. Ele também faz o registro destes animais - o que eles estão fazendo, se é macho ou fêmea, se tem filhote, ou se é um grupo de passagem, por exemplo", informou. As organizações que cuidam disto a nível nacional é o Projeto Baleia Jubarte e, no, são os Amigos da Jubarte. "Quando visitamos, instrutores destas organizações acompanham o processo de visitação. Ele também faz o registro destes animais - o que eles estão fazendo, se é macho ou fêmea, se tem filhote, ou se é um grupo de passagem, por exemplo", informou.