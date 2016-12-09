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Criatividade

Arte na cabeça: vem aí a 1ª batalha dos barbeiros

Profissionais da Grande Vitória vão mostrar suas habilidades em competição no próximo domingo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2016 às 00:42

Publicado em 09 de Dezembro de 2016 às 00:42

É com criatividade e talento que 12 barbeiros vão mostrar que são capazes de transformar as ideias em obras de arte na cabeça dos homens do bairro São Pedro, em Vitória. Em diferentes formas, tamanhos e desenhos, eles irão mostrar o que fazem de melhor no 1º Campeonato de Barbeiros das Comunidades, neste domingo (11).
O evento contará com 12 competidores de Vila Velha, Cariacica e Vitória. Eles terão 1h30 para realizar o trabalho em três modalidades: corte disfarçado, que possui três camadas em degradê; barba e desenho.
Segundo um dos organizadores da competição, Vinicius Borges Fernandes, da Barbearia Dodo, o corte mais pedido é o disfarçado, mas, no evento, pode aparecer de tudo, como o corte samurai, desenho livre, moicano e undercut.
Ele afirma que a batalha é uma forma de divulgar o trabalho dos barbeiros e também de apresentar o bairro São Pedro de uma outra forma. Queremos mostrar que nosso bairro é muito mais do que violência e tráfico. A gente quer mostrar que tem muita coisa boa também.
A ideia surgiu do barbeiro Wagner dos Santos Moura, da barbearia Moura. Ele diz que, após os trabalhos serem divulgados, outras pessoas podem se interessar pela profissão.
Temos mais de 30 barbearias no bairro e queremos mostrar que é uma área que tem mercado para mais gente trabalhar e criar o próprio negócio, finaliza.
Expectativa
Enquanto os organizadores preparam o evento, os profissionais colocam a criatividade em prática. Diego Santos, da barbearia BarbeShop, desde os 13 anos está nesse atividade. Ele irá participar e garante que trará algo novo.
Desde novo eu já fazia o meu cabelo e o dos amigos da escola. Com 17 anos, quero divulgar mais o meu serviço e o salão, diz.
O evento acontece a partir das 13h, na Rua Central do bairro São Pedro, em Vitória. O vencedor ganhará troféu, máquina de corte, tatuagem e kit de roupa. Durante o evento, haverá atrações para crianças.

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