Esforço

Após estudar gastronomia, jovem faz faxinas no ES para realizar sonho

Ana Clara Oliveira é chef confeiteira e, pelas manhãs, faz faxinas; ela quer sair do país para estudar inglês e se especializar como chef

Publicado em 1 de abril de 2019 às 21:05 - Atualizado há 6 anos

Ana Clara, 22, faz faxina para realizar sonho de conhecer o mundo Crédito: Carlos Alberto Silva

Ana Clara de Oliveira, 22 anos, nunca mediu esforços para alcançar seus objetivos. Mineira, ela se mudou para o Espírito Santo para cursar Gastronomia. Se formou no ano passado e o que quer agora é ir para fora do país para estudar inglês e se especializar como chef confeiteira. Para complementar a renda, ela resolveu fazer faxinas.

Durante a tarde e uma parte da noite, ela trabalha em um restaurante na Praia do Canto, em Vitória, e, pelas manhãs, está disponível para faxinar casas, apartamentos e escritórios. Ana Clara explica que chegou a cogitar fazer bolos para vender, já que é chef confeiteira, mas isso demandaria mais estrutura e investimento. Então, percebeu que faxina era algo do qual sempre gostou e que faz bem, e foi então que teve a ideia.

“Sempre morei em república e as cozinhas não têm estrutura para fazer bolos para vender. Então, desde o ano passado alimento essa ideia de fazer faxina, é uma coisa que eu faço muito bem e não demandaria tantos recursos, já que é só chegar e limpar”, justifica.

Aí começou o planejamento para oferecer algo diferente do que já há no mercado. A divulgação das faxinas acontece principalmente nas redes sociais, mas o boca-a-boca também ajuda muito.

“Minha primeira faxina foi na casa do meu tio, na semana passada. Fiz um acordo com ele: limpava a casa dele e, em troca, ele divulgava meu serviço no grupo do prédio onde mora”, lembra. De lá para cá, ela também fez uma postagem no Instagram que foi compartilhada várias vezes. O resultado: para essa semana, a agenda da Ana Clara está cheia.

SONHO

As faxinas custam, em média, R$ 90. Todo o dinheiro que está conquistando com as faxinas a chef confeiteira deve usar para ir para fora do país. A primeira parada deve ser os Estado Unidos, onde ela quer estudar inglês. Em seguida, a intenção é voar para Europa: o plano para lá é fazer um curso de confeitaria.

“Eu pretendo ir em janeiro do ano que vem. Vou guardar dinheiro até lá e vou viajar com a quantidade que eu conseguir”, conta.

