Adalberto Simão Nader terá via de 30 km/h

Sinalização de velocidade máxima de 30kmh na Avenida Adalberto Simão Nader Crédito: Fernando Madeira

Mais uma via da Capital terá a velocidade máxima da pista reduzida para 30 km/h. Agora é a vez da Avenida Adalberto Simão Nader, mas atenção: a mudança é apenas na pista que dá acesso aos bairros República e Mata da Praia. Nas faixas que seguem sentido Praia de Camburi continuam sendo permitidos até 60 km/h. Por isso, a iniciativa, que faz parte do projeto Zona 30, é para deixar o trânsito mais seguro para os motoristas que trafegam pelo local.

A mudança vai acontecer assim que todas as intervenções estiverem concluídas na pista sentido Avenida Dante Michelini  que anteriormente desembocava na Fernando Ferrari. De acordo com o secretário de Transportes de Vitória, Tyago Hoffmann, falta finalizar sinalizações horizontais e verticais na via, além da instalação de lombofaixas (uma faixa de segurança junto com lombada). A previsão é que as obras terminem em torno de 60 dias.

A Avenida Presidente Costa e Silva, também no Bairro República, já conta com a Zona 30. No local foram instaladas duas lombofaixas e o espaço para passagem dos veículos foi reduzido. De acordo com Hoffmann, as intervenções obrigam os motoristas a diminuírem a velocidade.

Nós aumentamos o canteiro central e de um lado colocamos a ciclofaixa. Também colocamos estacionamentos em ângulo de 45°. Isso espreme o espaço do carro e quando o motorista passa por um lugar estreito, ele precisa diminuir a velocidade. Essa é uma medida técnica de engenharia, explica o secretário.

Humanização

A humanização do trânsito é um dos principais resultados esperados pela prefeitura. De acordo com Hoffmann, o Bairro República tem uma grande concentração de crianças e idosos. A medida de implantar a Zona 30 em duas avenidas do bairro, portanto, é para trazer mais segurança e melhor convivência entre pedestres, ciclistas e motoristas.

A fiscalização da velocidade é de responsabilidade da Guarda Municipal. No entanto, Hoffmann afirma que a preocupação da prefeitura é que as pessoas se conscientizem com a nova regra. Já fizemos algumas campanhas educacionais e observamos que as pessoas estão obedecendo o limite pela via educacional.

Expansão

Segundo Hoffmann, bairros como Jardim da Penha, Mata da Praia e Bento Ferreira podem receber a Zona 30. Porém, ainda não há previsão de que o projeto seja expandido. Agora estamos finalizando a Adalberto Simão Nader. Em Mata da Praia, por exemplo, já temos projetos de lombofaixas. Eu acredito que ainda esse ano teremos Zona 30 em mais um bairro.

O projeto já funciona no Bairro de Lourdes desde o mês de março de 2016. Inclusive, de acordo com Hoffmann, a iniciativa só foi expandida para o Bairro República depois dos resultados positivos da implantação. Ainda segundo o secretário, a redução do limite de velocidade dentro dos bairros é um pedido constante entre as comunidades.

Nós sempre estamos em diálogo com os moradores e eles sempre reclamam da velocidade dos veículos e geralmente pedem quebra-molas, medidas de acalmamento do trânsito. Aí nós levamos o conceito da Zona 30, finaliza.

PLACAS E PINTURAS INDICAM COISAS DIFERENTES NA AVENIDA

A sinalização da nova Avenida Adalberto Simão Nader está confundindo os motoristas que passam pelo local. Isso porque os veículos que estão na pista sentido Praia de Camburi e os que estão na via que dá acesso aos bairros República e Mata da Praia podem, no final da avenida, ter acesso aos dois sentidos da Dante Michelini.

As placas, chamadas de sinalizações verticais, já foram instaladas orientando a possibilidade de seguir sentido Jardim Camburi e sentido Centro de Vitória na Dante Michelini. Mas a confusão acontece devido a sinalização horizontal, isto é, as orientações pintadas na pista.

O secretário de Transportes de Vitória, Tyago Hoffmann, explicou que a sinalização no local não está errada, mas inacabada. Segundo ele, o prazo para finalizar as intervenções na região é de 60 dias. Ficamos mais de uma semana sem conseguir trabalhar com pintura por causa das chuvas. Isso vai atrapalhando nosso cronograma. Precisamos de alguns dias de estiagem para retomar.

Hoffmann observou que no local haverá uma retenção com uma placa de dê a preferência. Além disso, tachões também serão instalados na pista para orientarem os motoristas.

Adaptação

O secretário disse que as alterações no local são uma questão de adaptação dos motoristas. De acordo com ele, muitos veículos, por exemplo, que seguem com destino a Jardim Camburi ainda passam pela via da Simão Nader que dá acesso aos bairros República e Mata da Praia, sendo que deviam trafegar pela pista que antigamente dava acesso à Fernando Ferrari.

Nós liberamos a avenida por causa da necessidade do Aeroporto de Vitória (é pela Adalberto Simão Nader o acesso ao novo terminal). Ela não está insegura. Se tivesse risco de acidente nós não teríamos liberado. Mas ainda há coisas a serem feitas.