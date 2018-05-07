Adalberto Simão Nader terá via de 30 km/h

Mais uma via da Capital terá a velocidade máxima da pista reduzida para 30 km/h. Agora é a vez da Avenida Adalberto Simão Nader, mas atenção: a mudança é apenas na pista que dá acesso aos bairros República e Mata da Praia. Nas faixas que seguem sentido Praia de Camburi continuam sendo permitidos até 60 km/h. Por isso, a iniciativa, que faz parte do projeto Zona 30, é para deixar o trânsito mais seguro para os motoristas que trafegam pelo local.
A mudança vai acontecer assim que todas as intervenções estiverem concluídas na pista sentido Avenida Dante Michelini que anteriormente desembocava na Fernando Ferrari. De acordo com o secretário de Transportes de Vitória, Tyago Hoffmann, falta finalizar sinalizações horizontais e verticais na via, além da instalação de lombofaixas (uma faixa de segurança junto com lombada). A previsão é que as obras terminem em torno de 60 dias.
A Avenida Presidente Costa e Silva, também no Bairro República, já conta com a Zona 30. No local foram instaladas duas lombofaixas e o espaço para passagem dos veículos foi reduzido. De acordo com Hoffmann, as intervenções obrigam os motoristas a diminuírem a velocidade.
Nós aumentamos o canteiro central e de um lado colocamos a ciclofaixa. Também colocamos estacionamentos em ângulo de 45°. Isso espreme o espaço do carro e quando o motorista passa por um lugar estreito, ele precisa diminuir a velocidade. Essa é uma medida técnica de engenharia, explica o secretário.
Humanização
A humanização do trânsito é um dos principais resultados esperados pela prefeitura. De acordo com Hoffmann, o Bairro República tem uma grande concentração de crianças e idosos. A medida de implantar a Zona 30 em duas avenidas do bairro, portanto, é para trazer mais segurança e melhor convivência entre pedestres, ciclistas e motoristas.
A fiscalização da velocidade é de responsabilidade da Guarda Municipal. No entanto, Hoffmann afirma que a preocupação da prefeitura é que as pessoas se conscientizem com a nova regra. Já fizemos algumas campanhas educacionais e observamos que as pessoas estão obedecendo o limite pela via educacional.
Expansão
Segundo Hoffmann, bairros como Jardim da Penha, Mata da Praia e Bento Ferreira podem receber a Zona 30. Porém, ainda não há previsão de que o projeto seja expandido. Agora estamos finalizando a Adalberto Simão Nader. Em Mata da Praia, por exemplo, já temos projetos de lombofaixas. Eu acredito que ainda esse ano teremos Zona 30 em mais um bairro.
O projeto já funciona no Bairro de Lourdes desde o mês de março de 2016. Inclusive, de acordo com Hoffmann, a iniciativa só foi expandida para o Bairro República depois dos resultados positivos da implantação. Ainda segundo o secretário, a redução do limite de velocidade dentro dos bairros é um pedido constante entre as comunidades.
Nós sempre estamos em diálogo com os moradores e eles sempre reclamam da velocidade dos veículos e geralmente pedem quebra-molas, medidas de acalmamento do trânsito. Aí nós levamos o conceito da Zona 30, finaliza.
PLACAS E PINTURAS INDICAM COISAS DIFERENTES NA AVENIDA
A sinalização da nova Avenida Adalberto Simão Nader está confundindo os motoristas que passam pelo local. Isso porque os veículos que estão na pista sentido Praia de Camburi e os que estão na via que dá acesso aos bairros República e Mata da Praia podem, no final da avenida, ter acesso aos dois sentidos da Dante Michelini.
As placas, chamadas de sinalizações verticais, já foram instaladas orientando a possibilidade de seguir sentido Jardim Camburi e sentido Centro de Vitória na Dante Michelini. Mas a confusão acontece devido a sinalização horizontal, isto é, as orientações pintadas na pista.
O secretário de Transportes de Vitória, Tyago Hoffmann, explicou que a sinalização no local não está errada, mas inacabada. Segundo ele, o prazo para finalizar as intervenções na região é de 60 dias. Ficamos mais de uma semana sem conseguir trabalhar com pintura por causa das chuvas. Isso vai atrapalhando nosso cronograma. Precisamos de alguns dias de estiagem para retomar.
Hoffmann observou que no local haverá uma retenção com uma placa de dê a preferência. Além disso, tachões também serão instalados na pista para orientarem os motoristas.
Adaptação
O secretário disse que as alterações no local são uma questão de adaptação dos motoristas. De acordo com ele, muitos veículos, por exemplo, que seguem com destino a Jardim Camburi ainda passam pela via da Simão Nader que dá acesso aos bairros República e Mata da Praia, sendo que deviam trafegar pela pista que antigamente dava acesso à Fernando Ferrari.
Nós liberamos a avenida por causa da necessidade do Aeroporto de Vitória (é pela Adalberto Simão Nader o acesso ao novo terminal). Ela não está insegura. Se tivesse risco de acidente nós não teríamos liberado. Mas ainda há coisas a serem feitas.
Adalberto Simão Nader terá via de 30 km por hora