Próximo ao Terminal

Acidente entre ônibus e moto deixa duas pessoas feridas em Jacaraípe

Adolescente, de 13 anos, e uma mulher, de 33 anos, foram encaminhados para o hospital

Publicado em 9 de agosto de 2019 às 11:00 - Atualizado há 6 anos

Acidente próximo ao terminal de Jacaraípe Crédito: Google Street View

Um acidente entre um ônibus e uma moto deixou duas pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (9).

De acordo com informações da Guarda Municipal de Vitória, as pessoas que estavam na moto foram as que ficaram feridas. Entre elas, um adolescente, de 13 anos, que sofreu lesões, mas, aparentemente, sem gravidade, e uma mulher, de 33 anos, que teve ferimentos na perna.

Ainda de acordo com a Guarda, o Samu chegou ao local para fazer o atendimento e as duas vítimas foram encaminhados para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.

No local do acidente, o trânsito está fluindo normalmente.

