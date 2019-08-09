Home
>
Grande Vitória
>
Acidente entre ônibus e moto deixa duas pessoas feridas em Jacaraípe

Acidente entre ônibus e moto deixa duas pessoas feridas em Jacaraípe

Adolescente, de 13 anos, e uma mulher, de 33 anos, foram encaminhados para o hospital

Gazeta Online

Publicado em 9 de agosto de 2019 às 11:00

 - Atualizado há 6 anos

Acidente próximo ao terminal de Jacaraípe Crédito: Google Street View

Um acidente entre um ônibus e uma moto deixou duas pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (9).

Recomendado para você

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Farmacêutico não entendeu a prescrição e orientou que a paciente voltasse ao médico para buscar uma nova; médico ironizou a situação e o caso ganhou repercussão

Receituário ilegível e mensagem ofensiva de médico em Vila Velha geram revolta nas redes sociais

Acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (11), no bairro Porto de Santana; não há registros de feridos

Caminhão derruba postes e interdita rua em Cariacica

De acordo com informações da Guarda Municipal de Vitória, as pessoas que estavam na moto foram as que ficaram feridas. Entre elas, um adolescente, de 13 anos, que sofreu lesões, mas, aparentemente, sem gravidade, e uma mulher, de 33 anos, que teve ferimentos na perna.

Ainda de acordo com a Guarda, o Samu chegou ao local para fazer o atendimento e as duas vítimas foram encaminhados para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.

No local do acidente, o trânsito está fluindo normalmente.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

acidente

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais