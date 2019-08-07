Acidente deixa motorista ferido na Serra

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 20:42
- Atualizado há 6 anos
Um motorista ficou ferido em uma colisão envolvendo duas caminhonetes no quilômetro 253 da BR 101, na Serra, por volta das 16h15 desta quarta-feira (07).
De acordo com a Eco101, concessionária que administra a rodovia, a vítima sofreu ferimentos leves mas assinou o termo de recusa para encaminhamento ao hospital.
Devido ao acidente, o fluxo de veículos seguiu por desvio de pista no sentido Vitória e foi normalizado às 17h10. Apesar da liberação das pistas, o trânsito segue congestionado.
