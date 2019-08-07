Trânsito

Acidente deixa motorista ferido na Serra

A colisão envolveu duas caminhonetes no quilômetro 253 da BR 101

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 20:42 - Atualizado há 6 anos

Acidente na BR 101, na Serra Crédito: Ouvinte | Carlos Baldan/WA

Um motorista ficou ferido em uma colisão envolvendo duas caminhonetes no quilômetro 253 da BR 101, na Serra, por volta das 16h15 desta quarta-feira (07).

De acordo com a Eco101, concessionária que administra a rodovia, a vítima sofreu ferimentos leves mas assinou o termo de recusa para encaminhamento ao hospital.

Devido ao acidente, o fluxo de veículos seguiu por desvio de pista no sentido Vitória e foi normalizado às 17h10. Apesar da liberação das pistas, o trânsito segue congestionado.





