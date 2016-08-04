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TRÂNSITO

Acha que levou uma multa? Veja quanto tempo demora para entrar no sistema

Entenda os prazos para indicação do real condutor e também para recurso em uma multa de trânsito

Publicado em 04 de Agosto de 2016 às 18:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2016 às 18:09
A partir do momento que a infração de trânsito é notificada oficialmente, começa a contar o prazo para indicação de real condutor que é de 15 dias, ou para entrada de recurso, que é de 30 dias após a entrega da notificação Crédito: Reprodução | Internet
Se é municipal, estadual ou federal, não importa. O prazo máximo para a multa de trânsito entrar no sistema do Detran e constar para consulta, inclusive através da internet, é de 30 dias a partir da data da infração - e a regra não muda em caso de multas manuais ou eletrônicas. Para elas permanece este como prazo máximo para que o infrator seja notificado oficialmente.
Segundo o Diretor de Habilitação e Veículos do Detran|ES, José Eduardo de Souza Oliveira, independentemente do órgão autuador - Guarda Municipal (Prefeitura), Batalhão de Trânsito (Polícia Militar), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Espírito Santo (DER-ES), Departamento de Infraestrutura de Transportes (DNIT) - ou se a infração foi cometida em outro Estado, após a autuação eletrônica ou executada por agentes, cabe a cada base fazer o cadastramento das multas em seus sistemas, o que automaticamente a deixará disponível para que o próprio Detran emita as notificações.
Uma notificação será emitida pelo Detran|ES e levada ao endereço do condutor ou dono do veículo através dos Correios. Após três tentativas de entrega sem sucesso, a correspondência será devolvida ao Detran, e então o conteúdo será publicado através de um comunicado no Diário Oficial. Isso validará o recebimento pelo infrator, explicou o diretor.
Portanto, aquele que foi multado ou que ainda está na dúvida se realmente foi flagrado em alguma imprudência no trânsito deve ficar atento. A partir do momento que a infração de trânsito é notificada oficialmente, começa a contar o prazo para indicação de real condutor que é de 15 dias, ou para entrada de recurso, que é de 30 dias após a entrega da notificação.

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O diretor de Habilitação e Veículos do Detran|ES lembra ainda que existem duas formas de consultar multas por meio do site do órgão: a 'Consulta por Condutor' e a 'Consulta por Veículo'.
Quando a pessoa possui um veículo em seu nome, mas não possui a CNH, ela é notificada do mesmo jeito. Na dúvida ela deve consultar se há multas em seu nome em Consulta por Veículo, pois, havendo, somente não perderá os pontos da CNH, mas poderá indicar o real condutor ou pagar o valor de acordo com a infração cometida com o veículo.
Crédito: Carlos Alberto Silva | Arquivo | GZ
COMO INDICAR O REAL CONDUTOR?
Este processo é simples. Após receber a notificação, o proprietário do veículo que não cometeu a infração, mas foi multado de forma eletrônica enquanto outra pessoa dirigia, pode preencher a 'Declaração do Real Condutor', utilizando o espaço destinado a isso na própria notificação de autuação, informando dados do condutor responsável. O documento deverá ser assinado por ambas as partes e entregue ao Detran, dentro do prazo indicado no documento.
RECURSOS
Este caso é para aquele que foi multado, mas acredita que a multa seja injusta por algum motivo. Para isso, o primeiro passo é identificar o órgão que aplicou a penalidade e ir diretamente ao local (Prefeitura, Batalhão de Trânsito, DER-ES, PRF, DNIT, como citados lá no início), onde será feito o recurso.
Pronto. Dentro do prazo e junto com os documentos solicitados e mais qualquer coisa que ajude provar que a multa não procede, o recurso deverá ser entregue pessoalmente em qualquer Ciretran ou Posto de Atendimento de Veículos (PAV) do Espírito Santo, ou ainda encaminhado pelos Correios para o Detran/ES no endereço: Av. Nossa Senhora da Penha, 1388. Praia do Canto, Vitória, ES, CEP: 29055-131.

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