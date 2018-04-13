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Rua da Lama lidera

Em dois meses, mais de 40 carros foram multados por som alto em Vitória

A maioria das multas foi aplicada na Rua da Lama, em Jardim da Penha, e no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto

Publicado em 13 de Abril de 2018 às 15:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2018 às 15:18
Rua da Lama lidera o número de multas a donos de veículos com sol alto Crédito: Carlos Alberto Silva
Em quase dois meses, o Disque-Silêncio já aplicou 42 multas por conta do uso de som alto em carros. O decreto que proíbe o uso de equipamentos que produzem som alto o suficiente para ser ouvido do lado de fora dos veículos, independentemente do volume ou frequência, entrou em vigor em 16 de fevereiro. A multa para quem é pego com som alto é de R$ 6.534,56.
Até agora, a maioria das multas foi aplicada na Rua da Lama, em Jardim da Penha, e no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto. De acordo com o chefe do Disque-Silêncio, Alexsandro Amaral, as multas são aplicadas utilizando o emplacamento do veículo. Até hoje, já foram registradas quatro casos de reincidência. 
"O comportamento das pessoas de ouvir som alto nas ruas está mudando, e estamos notando isto no nosso trabalho do dia a dia, principalmente, nos finais de semana na Rua da Lama. Quem já foi multado não quer outra multa salgada como essa e quem está sendo multado pela primeira vez arrepende-se da infração que cometeu e que o levou a receber uma multa", destacou Amaral.
Normas
Com o decreto, o infrator que não cumprir a ordem de redução do volume de som no veículo ainda pode ter o equipamento apreendido e, se necessário, o próprio veículo pode ser apreendido, com a ajuda da Guarda Municipal ou da Polícia Militar.
Antes, para ser multado, o veículo que estivesse com o som alto, incluindo carros de som, tinha que ter o som aferido pelo decibelímetro (equipamento para aferimento de excesso de som). Agora, se o som alto for audível do lado externo, já é passível de multa.
DENÚNCIA
Quem se sentir incomodado pelo barulho de som alto de veículos em qualquer ponto de Vitória deve acionar o Fala Vitória 156. A fiscalização do Disque-Silêncio, que atua 24 horas por dia, irá ao local e tomará as providências necessárias.

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