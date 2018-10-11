Polícia investiga suspensão de multas no Detran

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A polícia investiga a venda de suspensão de multas dentro do Detran do Espírito Santo. Além desse crime, um suposto funcionário é investigado por facilitar a emissão de carteiras de habilitação (CNHs) e vender ilegalmente carros que iriam para leilão.

O G1 teve acesso a uma troca de mensagens no WhatsApp que aponta para a fraude investigada. Na conversa, o suspeito diz ter acesso ao sistema de cancelamento de multas do Detran. Ele oferece os serviços por valores abaixo do que é encontrado no mercado.

A Polícia Civil confirmou que o golpe vem sendo investigado no Estado após o recebimento da denúncia e informou que é importante que pessoas que têm informações sobre o caso procurem a delegacia para ajudar nas investigações ou denunciem anonimamente pelo Disque Denúncia 181.