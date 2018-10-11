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Investigação

Polícia investiga suspensão de multas no Detran

Suposto funcionário faria o cancelamento mediante a pagamento de valores ilegais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2018 às 01:22

Publicado em 11 de Outubro de 2018 às 01:22

Crédito: Reprodução/Pixabay
A polícia investiga a venda de suspensão de multas dentro do Detran do Espírito Santo. Além desse crime, um suposto funcionário é investigado por facilitar a emissão de carteiras de habilitação (CNHs) e vender ilegalmente carros que iriam para leilão.
O G1 teve acesso a uma troca de mensagens no WhatsApp que aponta para a fraude investigada. Na conversa, o suspeito diz ter acesso ao sistema de cancelamento de multas do Detran. Ele oferece os serviços por valores abaixo do que é encontrado no mercado.
A Polícia Civil confirmou que o golpe vem sendo investigado no Estado após o recebimento da denúncia e informou que é importante que pessoas que têm informações sobre o caso procurem a delegacia para ajudar nas investigações ou denunciem anonimamente pelo Disque Denúncia 181.
> CNH: provas teóricas também devem ser monitoradas por vídeo
Procurado pelo G1, o Detran-ES disse que o caso está sob investigação da Polícia Civil e que vai colaborar com o que for solicitado.

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