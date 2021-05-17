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Praticidade

Taxas federais e multas poderão ser quitadas com PicPay, Pix e Mercado Pago

Modos de pagamentos foram adicionados ao serviço PagTesouro, que substituiu a Guia de Recolhimento da União (GRU) e está em testes desde outubro de 2019. Confira o que pode ser pago pelo sistema

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 18:24

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

17 mai 2021 às 18:24
App PicPay foi alvo de reclamações de usuários
Aplicativo PicPay Crédito: Divulgação/PicPay
O cidadão tem uma opção adicional para quitar taxas, contribuições e multas federais por meio do celular. Plataforma digital de pagamento de serviços públicos federais, o PagTesouro passou a oferecer o uso da carteira digital PicPay na opção cartão de crédito.
O PagTesouro substitui a Guia de Recolhimento da União (GRU) e está em testes desde outubro de 2019. Desde março, a plataforma permite pagamentos com o Mercado Pago, carteira digital disponível no site Mercado Livre.
Desde novembro do ano passado, o PagTesouro permite pagamentos por meio do Pix, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central (BC).

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Entre os órgãos que aderiram ao PagTesouro, estão o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Secretaria de Pesca e Aquicultura, o Departamento da Polícia Rodoviária Federal (DPRF), a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e o Comando do Exército.
Nos últimos dois meses, sete órgãos aderiram à plataforma: Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), Fundo do Serviço Militar, Comando da Aeronáutica, Fundo do Exército, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), Fundação Alexandre Gusmão e Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
Desenvolvido em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), o PagTesouro permite o pagamento, por meio de débito instantâneo ou do cartão de crédito, de serviços como importação de produtos, certificação, registro de patentes, venda de ingressos em parques nacionais, além das multas eleitorais, de trânsito, ambientais e inscrições de cursos e concursos. Todo o procedimento é digital, com a transação sendo compensada imediatamente.

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INSTITUIÇÕES QUE ACEITAM PAGAMENTOS DO PAGTESOURO

  • Banco BMG
  • Banco Bradesco
  • Banco BS2
  • Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
  • Banco de Brasília - BRB
  • Banco do Brasil - BB
  • Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Banrisul
  • Banco do Nordeste do Brasil
  • Banco Inter
  • Banco Mercantil
  • Banco PAN
  • Banco Safra
  • BTG Pactual
  • C6 Bank
  • Caixa Econômica Federal - CEF
  • Celcoin
  • F2B
  • GerenciaNet
  • Itaú Unibanco
  • Itaucard
  • Mercado Pago
  • Nubank
  • PagSeguro
  • Poupex
  • RecargaPay
  • Santander
  • Sicoob
  • Sicredi
  • Stone Pagamentos

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