Apps liberam empréstimo com alguns cliques até para comprar carro

Empréstimos podem ser contratos pelos aplicativos com facilidade Crédito: Nubank/Divulgação

Em momentos de crise , é comum que muitos consumidores recorram aos empréstimos para quitar uma dívida, ou até mesmo para despesas básicas. Hoje, contratar crédito é uma tarefa relativamente simples. Por meio de bancos digitais e fintechs, é possível fazer isso em poucos minutos, com apenas alguns cliques no celular, para viajar, pagar contas, comprar carro, dar entrada num imóvel ou mesmo fazer reforma na casa.

No Nubank, por exemplo, quem já tiver a opção de empréstimo liberada verá um botão nos atalhos e dentro da conta digital. Atualmente, estão disponíveis duas modalidades de crédito: empréstimo pessoal e empréstimo vinculado à portabilidade do salário. Em ambos os casos, o limite máximo de contratação é pré-aprovado, e varia de acordo com a análise individual do perfil de cada cliente.

Por meio do aplicativo do banco, o consumidor consegue escolher a quantia desejada e fazer uma simulação do empréstimo. As condições variam de acordo com a análise de individual, mas podem chegar até 90 dias para pagar a primeira parcela e 24 meses para quitar a dívida.

As taxas de cada cliente são variam de pessoa para pessoa. Segundo a empresa, por questões estratégias, o Nubank não abre nem percentuais mínimo e nem máximo. Mas caso o consumidor concorde com os termos, basta confirmar a solicitação de crédito e o dinheiro é liberado na hora na conta.

Simulação de empréstimo por meio do app do Nubank Crédito: Simulação

PicPay também permite a contratação de crédito direto pelo aplicativo. A opção, assim como no Nubank, ainda não está disponível para todos os clientes. O valor varia de acordo com a análise de crédito do consumidor, mas é possível pagar o débito em até 48 meses, com taxas que variam de 1,99% a 8,30% ao mês.

"O PicPay começou a oferecer crédito pessoal para uma base de usuários elegíveis de 14 milhões, que já está em expansão. Inicialmente, pessoas com crédito pré-aprovado podem acessar, contratar e usufruir do empréstimo no próprio aplicativo. O PicPay é um marketplace financeiro, e funciona como um canal de distribuição desses produtos. Os parceiros vendem na plataforma e os usuários podem contratar de forma simples e rápida", explicou o head de Crédito e Cartões do PicPay, Frederico Trevisan.

Para fazer a contratação, basta acessar a aba “Carteira” e selecionar a opção “Empréstimo pessoal”, ou então clicar em “Adicionar” e escolher “Empréstimo rápido”. Após a aprovação, o dinheiro será depositado na sua carteira PicPay em até uma hora.

Apesar das sugestões de uso que aparecem no aplicativo no momento da contratação de crédito, a empresa de tecnologia explicou que o uso do dinheiro é livre, e que assim que a soma é liberada, é possível usá-la para fazer pagamentos, transferências, consumir e até fazer render o que sobrar, tudo em um lugar só.

Simulação de empréstimo por meio do PicPay Crédito: Simulação

No Mercado Pago, o consumidor consegue solicitar crédito de R$ 50 a R$ 8 mil, por meio do Mercado Crédito. Segundo a companhia, qualquer cliente da fintech pode solicitar. É possível pagar o empréstimo em até 12 parcelas, com taxas a partir de 2,99% ao mês, de acordo com histórico do cliente. Não há restrições quanto ao uso do dinheiro, isto é, o consumidor define qual a finalidade.

Já o banco Inter oferece várias categorias de empréstimos aos seus clientes, entre elas, uma modalidade voltada especificamente para quem é trabalhador formal. Trata-se do empréstimo consignado privado, que tem limite de R$ 5 mil e não precisa de consulta no Serasa e SPC.

A contratação é feita pela internet e o consumidor tem até 48 meses para quitar a dívida, com juros a partir de 2,12% ao mês. O uso do dinheiro é livre.

Simulação de crédito pelo site do Banco Inter Crédito: Reprodução/Inter

Já o Neon permite contratar empréstimos de até R$ 15 mil, para pagar em até 24 vezes, com taxas de juros a partir de 2,65% ao mês, de acordo com a análise de cada cliente e prazo escolhido. Segundo informações da própria companhia, entretanto, todo pedido precisa passar por uma análise de crédito para ser aprovado ou recusado.

Por enquanto, nem todos têm acesso ao empréstimo, que está sendo oferecido aos poucos aos consumidores. Mas quem tem a opção disponível pode simular e pedir o empréstimo no aplicativo do Neon em poucos passos. O dinheiro das propostas aceitas cai na conta em até um dia útil.

FACILIDADE DE CONTRATAR CRÉDITO AUMENTA RISCO DE DESCONTROLE FINANCEIRO

Quanto mais fácil o acesso ao empréstimo maiores são os riscos de descontrole financeiro. Na hora do aperto, há quem recorra ao dinheiro por impulso, sem se atentar ao fato de que está contraindo uma dívida que precisará ser quitada mais tarde.

A economista e planejadora financeira Cecília Perini explica que, para além da necessidade, há casos em que os consumidores recorrem ao crédito simplesmente para pagar por algo que poderia esperar por mais algum tempo, como uma compra supérflua, ou uma viagem para a qual poderia economizar com mais calma.

“A questão sobre esse crédito é que é muito fácil. Se você não tem restrições de crédito e tem um celular na mão, pronto. Mas isso acaba sendo um problema em alguns casos porque, por causa dessa facilidade, às vezes o consumidor acaba pegando um empréstimo por impulso, e se enrola depois para pagar.”

A especialista explica que o ideal é que o consumidor jamais comprometa mais que 30% de sua renda com dívidas de crédito, pois precisa quitar as contas de casa, e até mesmo manter alguma quantia para imprevistos.

“Apesar da facilidade, o empréstimo não é um dinheiro que aparece magicamente na conta. É um adiantamento do valor que você vai ter que pagar depois, com juros. Então é preciso ter bastante cuidado com o motivo pelo qual se está pegando esse dinheiro emprestado. Se for para pagar uma dívida com juros mais alto, por exemplo, pode compensar.”

Além do risco de endividamento, o consumidor deve ficar atento aos golpes. Quanto mais fácil o acesso ao crédito, maiores são os riscos de fraude. É comum que o consumidor receba ofertas de crédito por SMS, e-mail, entre outros canais. E, se apenas jogar a palavra "empréstimo" no Google, por exemplo, vão surgir milhares de opções. Por isso, é preciso redobrar os cuidados.

Conforme destaca a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Proteste), o correspondente bancário nunca vai pedir, por exemplo, pagamento adiantado para liberar o empréstimo. Se isso acontecer, certamente é fraude. Veja abaixo outras dicas da entidade para não cair em golpes ao contratar empréstimos pela internet.

DICAS PARA NÃO CAIR EM GOLPE AO CONTRATAR EMPRÉSTIMO ONLINE