'É muita responsabilidade', diz Jeremias sobre final do The Voice Kids

Capixaba Jeremias Reis está na final do programa Crédito: Reprodução/Instagram Jeremias Reis

TV Gazeta, que o acompanha na cidade carioca neste domingo (14). Chegou o dia da grande final do The Voice Kids Brasil. Já no Rio de Janeiro para a decisão do programa, o capixaba Jeremias Reis , de 12 anos, conversou com a reportagem da, que o acompanha na cidade carioca neste domingo (14).

Estou muito tranquilo, mas sei que é uma responsabilidade enorme de estar representando o meu Estado. Sou o único capixaba na competição, então é muita responsabilidade", afirmou.

A FINAL

Este domingo (14) é dia de soltar a voz. É dia de cantar, de se emocionar, e também de torcer pelo pequeno astro Jeremias Reis, primeiro candidato do Espírito Santo a chegar à final do "The Voice Kids", que vai ao ar às 12h45, na TV Gazeta.

Morador da Serra, Jeremias  o "reizinho"  já conquistou o Brasil. E a Rede Gazeta quer fazer bonito nesta torcida decisiva, tanto que preparou uma super estrutura no Parque da Cidade, em Laranjeiras, para a torcida assistir à última participação do pupilo da dupla Simone e Simaria no programa.

"Temos muitos talentos no Espírito Santo. Domingo é dia de celebrar um deles. A Rede Gazeta tem por propósito sempre conhecer e celebrar os capixabas que são motivo de orgulho, e ter um astro-mirim pela primeira vez na final do The Voice Kids é, por si só, um fato a ser comemorado. Independente do resultado, Jeremias já é um campeão", ressalta o diretor de Marketing e Desenvolvimento Digital da Rede Gazeta, André Furlanetto.

Quem for ao Parque da Cidade para se juntar à torcida do Jeremias não vai perder tempo. Em parceria com a empresa VipRede e a Prefeitura da Serra, a Rede Gazeta vai instalar dois telões de LED e internet WI-FI para a galera votar à vontade no cantor capixaba. Também haverá apresentação ao vivo da banda infanto-juvenil Som da Vida, do Projeto Legal, da Rede de Atendimento Integrado a Criança e ao Adolescente (Aica), onde o astro-mirim foi revelado, em Central Carapina.

"Apoiar os muitos talentos capixabas é algo que faz parte do DNA da Rede Gazeta. O Jeremias se transformou em um fenômeno, ele emociona quem o assiste, mexe com o sentimento de quem o ouve cantar. Promover uma supertorcida na cidade onde ele cresceu e mora é a nossa forma também de nos aproximar ainda mais da comunidade e, quem sabe, conhecer mais talentos e histórias como a do Jeremias", frisa a diretora de Transformação da Rede Gazeta, Letícia Lindenberg.

COMO VOTAR

Pela internet

Após entrar no site do The Voice Kids, você clica na votação e vai abrir a página de cadastro. A partir daí, você tem três opções:

1) Usar o seu login do Facebook. Para isso, basta clicar no ícone dessa rede social.

2) Aproveitar a sua conta no Google. Nesse caso, você também só precisa clicar no símbolo.

3) Se você não tiver conta nessas redes, é só preencher o formulário com seus dados (nome, e-mail e cidade)

Atenção

Em todas essas opções, você precisará clicar no campo "Não sou um robô" e aceitar os termos de uso e política de privacidade. Se você já tiver cadastro, precisará apenas fazer essa última etapa. Não esqueça que você precisará confirmar o e-mail de cadastro enviado para o seu e-mail.

TRANSMISSÃO DO THE VOICE KIDS

Quando: domingo (14)

Horário: 12 horas

Local: Parque da Cidade, em Laranjeiras, na Serra