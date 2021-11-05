WhatsApp libera uso em vários aparelhos e versão "web" com celular desligado

O WhatsApp começou a liberar para os usuários do aplicativo uma nova função que permite utilizar a conta em até quatro aparelhos diferentes ao mesmo tempo, e sem a necessidade de manter o celular conectado à internet.
Trata-se da versão beta da rede, cujos testes foram anunciados em julho, conforme noticiou A Gazeta. No momento, ela está disponível para pessoas que usam a versão mais recente do WhatsApp ou do WhatsApp Business no Android e no iPhone.
Até então, o acesso só podia ser feito em dois aparelhos ao mesmo tempo (um celular e um computador), e desde que o smartphone também estivesse conectado à internet.
A mudança torna o WhatsApp mais semelhante ao Telegram, que pode ser utilizado no computador, por exemplo, mesmo se o acesso ao celular estiver impossibilitado temporariamente.
A empresa disse que a funcionalidade é segura e usa criptografia de ponta a ponta ao sincronizar os dados. “Suas mensagens pessoais, arquivos de mídia e chamadas continuam protegidos.” Além da leitura do QR code, o aplicativo vai pedir a autenticação biométrica para acessar outro dispositivo.
Contudo, há algumas restrições em relação ao uso do aplicativo em múltiplos aparelhos.
- É possível usar o WhatsApp em até quatro aparelhos adicionais de uma só vez, porém somente um celular pode ser conectado à sua conta do WhatsApp.
- Ainda será preciso utilizar um celular para confirmar o número de telefone no WhatsApp e conectar novos aparelhos.
- Os aparelhos adicionais serão desconectados caso o WhatsApp não seja utilizado no celular por mais de 14 dias.
Também há certas funções que não podem ser realizadas na versão beta do WhatsApp. De acordo com a empresa, não é possível, por exemplo, limpar ou apagar conversas em aparelhos adicionais, caso seu aparelho principal seja um iPhone.
A utilização em tablets ainda não é possível. Além disso, o usuário não pode enviar mensagens ou fazer chamadas para contatos que usam versões muitos antigas do WhatsApp.
Também não é possível ver a localização do usuário em tempo real nos aparelhos adicionais, tampouco criar e visualizar listas de transmissão, para disparo de mensagens para várias pessoas de uma única vez.