WhatsApp libera uso em vários aparelhos e versão "web" com celular desligado

Conta do WhatsApp poderá ser utilizado em até quatro aparelhos diferentes ao mesmo tempo Crédito: Syifa5610/ Freepik

WhatsApp começou a liberar para os usuários do aplicativo uma nova função que permite utilizar a conta em até quatro aparelhos diferentes ao mesmo tempo, e sem a necessidade de manter o celular conectado à internet.

Trata-se da versão beta da rede, cujos testes foram anunciados em julho, conforme noticiou A Gazeta . No momento, ela está disponível para pessoas que usam a versão mais recente do WhatsApp ou do WhatsApp Business no Android e no iPhone.

Versão beta permite utilizar a conta do WhatsApp em até quatro aparelhos adicionais Crédito: WhatsApp/Reprodução

Até então, o acesso só podia ser feito em dois aparelhos ao mesmo tempo (um celular e um computador), e desde que o smartphone também estivesse conectado à internet.

A mudança torna o WhatsApp mais semelhante ao Telegram, que pode ser utilizado no computador, por exemplo, mesmo se o acesso ao celular estiver impossibilitado temporariamente.

A empresa disse que a funcionalidade é segura e usa criptografia de ponta a ponta ao sincronizar os dados . “Suas mensagens pessoais, arquivos de mídia e chamadas continuam protegidos.” Além da leitura do QR code, o aplicativo vai pedir a autenticação biométrica para acessar outro dispositivo.

Contudo, há algumas restrições em relação ao uso do aplicativo em múltiplos aparelhos.

É possível usar o WhatsApp em até quatro aparelhos adicionais de uma só vez, porém somente um celular pode ser conectado à sua conta do WhatsApp.

Ainda será preciso utilizar um celular para confirmar o número de telefone no WhatsApp e conectar novos aparelhos.



Os aparelhos adicionais serão desconectados caso o WhatsApp não seja utilizado no celular por mais de 14 dias.



Também há certas funções que não podem ser realizadas na versão beta do WhatsApp. De acordo com a empresa, não é possível, por exemplo, limpar ou apagar conversas em aparelhos adicionais, caso seu aparelho principal seja um iPhone.

A utilização em tablets ainda não é possível. Além disso, o usuário não pode enviar mensagens ou fazer chamadas para contatos que usam versões muitos antigas do WhatsApp.