Tratamento de esgoto

Vitória deve ser primeira capital a aproveitar água de reúso na rede

Empresa espanhola que vai estar à frente de unidade de reúso da ArcelorMittal também vai fazer tratamento de água na Capital, o que pode gerar economia circular do esgoto

Vitória está no caminho de se tornar a primeira capital do Brasil a implementar o aproveitamento total de seu esgoto, visando ao reúso de água para diversas finalidades. Isso inclui a alimentação da rede da própria cidade. Ainda há a possibilidade de antecipação para até 2027 da universalização da rede de esgoto. >

O projeto da água de reúso visa à existência de uma economia circular do esgoto, aproveitando 100% do material e eliminando efluentes.>

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, reforça o potencial de Vitória em se tornar a primeira capital a aproveitar totalmente 100% do esgoto produzido para gerar água. Ele destaca que a implementação desse projeto permitirá à cidade realizar uma economia circular do esgoto, sem produzir nenhum efluente. >