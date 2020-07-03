Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ajuda municipal

Vereadores de Vitória devem aprovar auxílio de R$ 300 neste sábado (4)

Projeto encaminhado pela prefeitura para criação do auxílio emergencial municipal em três parcelas vai tramitar em regime de urgência após apoio de todos os vereadores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2020 às 17:10

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 17:10

Câmara de Vitória: dinheiro falta, dinheiro sobra?
Câmara de Vitória vai realizar sessão extraordinária remota para debater o projeto neste sábado Crédito: CMV
Os vereadores de Vitória devem aprovar já neste sábado (4) a criação do auxílio emergencial municipal de R$ 300 mensais. A proposta, encaminhada nesta sexta-feira (3) pela prefeitura, prevê três pagamentos para 3,5 mil famílias de baixa renda afetadas pela pandemia do novo coronavírus.
A Câmara Municipal vai realizar uma sessão extraordinária remota neste sábado, às 11h, para debater o projeto. O texto deve ser aprovado sem dificuldades, levando em conta que o requerimento de urgência para análise do projeto, protocolado pelo vereador Wanderson Marinho (PSC) nesta sexta, contou com a assinatura de todos os vereadores, incluindo o presidente da Casa, Cleber Félix (DEM).
"A matéria é de grande importância para a sociedade em um momento tão delicado e de vulnerabilidade social agravada pelo vírus. Sendo assim, a reunião extraordinária faz-se necessária para acelerarmos a votação e a liberação do benefício o quanto antes", disse Félix.

Veja Também

Auxílio emergencial e FGTS devem atenuar recessão do coronavírus no ES

Conta de luz volta a ser cobrada de 132 mil famílias no ES em julho

Como entrar na Justiça pela web para ter direito ao auxílio emergencial

Pelo projeto apresentado pela gestão de Luciano Rezende (Cidadania), terão direito ao auxílio todos os moradores de Vitória com renda per capita familiar inferior a meio salário mínimo e inscritos no Cadastro Único do governo federal.
"Essa iniciativa é de extrema importância porque nós ampliamos muito a linha de R$ 89,00, de extrema pobreza, para R$ 500 per capita por núcleo familiar, ou seja, todas as famílias com até R$ 500 de renda familiar - por componente da família - e que não estejam recebendo o auxílio emergencial do governo federal entrarão no programa, que vai auxiliar 3,5 mil famílias mais necessitadas em Vitória. É um grande esforço. Nós vamos repassar R$ 900 em três parcelas, e é, neste momento, o maior programa de transferência de renda no Estado",  afirmou Luciano.
Veja o projeto:

Arquivos & Anexos

Projeto de Lei (PL) 112/2020, que dispõe sobre a liberação de auxílio emergencial aos munícipes de Vitória

Tamanho do arquivo: 8mb
Baixar

VALOR PODE MUDAR

Apesar da aprovação parecer certa, o valor do auxílio pode sofrer alterações no Legislativo, assim como ocorreu quando houve a discussão do auxílio federal no Congresso.
Por aqui, já foi apresentada emenda ao projeto pelo vereador Sandro Parrini (DEM) para elevar o auxílio para R$ 500 mensais, totalizando uma ajuda de R$ 1.500 em três meses.

Veja Também

Quando vale a pena sacar os R$ 1.045 do FGTS? Veja as situações

ES fecha mais 6,8 mil vagas de emprego e tem pior maio desde 2004

Trabalhador fica até uma hora em "fila" virtual no aplicativo Caixa Tem

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados