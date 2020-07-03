Vereadores de Vitória devem aprovar auxílio de R$ 300 neste sábado (4)

Câmara de Vitória vai realizar sessão extraordinária remota para debater o projeto neste sábado Crédito: CMV

A Câmara Municipal vai realizar uma sessão extraordinária remota neste sábado, às 11h, para debater o projeto. O texto deve ser aprovado sem dificuldades, levando em conta que o requerimento de urgência para análise do projeto, protocolado pelo vereador Wanderson Marinho (PSC) nesta sexta, contou com a assinatura de todos os vereadores, incluindo o presidente da Casa, Cleber Félix (DEM).

"A matéria é de grande importância para a sociedade em um momento tão delicado e de vulnerabilidade social agravada pelo vírus. Sendo assim, a reunião extraordinária faz-se necessária para acelerarmos a votação e a liberação do benefício o quanto antes", disse Félix.

Pelo projeto apresentado pela gestão de Luciano Rezende (Cidadania), terão direito ao auxílio todos os moradores de Vitória com renda per capita familiar inferior a meio salário mínimo e inscritos no Cadastro Único do governo federal.

"Essa iniciativa é de extrema importância porque nós ampliamos muito a linha de R$ 89,00, de extrema pobreza, para R$ 500 per capita por núcleo familiar, ou seja, todas as famílias com até R$ 500 de renda familiar - por componente da família - e que não estejam recebendo o auxílio emergencial do governo federal entrarão no programa, que vai auxiliar 3,5 mil famílias mais necessitadas em Vitória. É um grande esforço. Nós vamos repassar R$ 900 em três parcelas, e é, neste momento, o maior programa de transferência de renda no Estado", afirmou Luciano.

Veja o projeto:

Arquivos & Anexos Projeto de Lei (PL) 112/2020, que dispõe sobre a liberação de auxílio emergencial aos munícipes de Vitória Tamanho do arquivo: 8mb Baixar

VALOR PODE MUDAR

Apesar da aprovação parecer certa, o valor do auxílio pode sofrer alterações no Legislativo, assim como ocorreu quando houve a discussão do auxílio federal no Congresso.