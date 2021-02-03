Venda da Oi: entenda o que deve mudar para os 474 mil clientes no ES

A Oi informa que concluiu uma fase importante do processo de venda de sua operação móvel com a homologação, pelo juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, no dia 14/12/20, da proposta oferecida por Claro, TIM e Vivo como vencedora do processo competitivo em âmbito judicial, na forma da Lei de Recuperação Judicial.

A conclusão desta alienação ainda depende de aprovações pelos órgãos de regulação e concorrências, que devem ocorrer ao longo do ano que vem, na forma como já comunicado ao mercado em diversas oportunidades. A Oi acredita que o processo de venda esteja totalmente concluído até o final do quarto trimestre de 2021.

Ao longo deste processo de venda, a Oi continuará provendo os serviços de telecomunicações aos seus 36 milhões de clientes móveis normalmente, sem nenhuma alteração, seja do ponto de vista das ofertas, do atendimento aos seus usuários ou qualquer outro compromisso relacionado à prestação dos referidos serviços de telecomunicações. Ou seja, os serviços Oi Móvel continuarão sendo prestados com planos inovadores, facilidades, e excepcional valor para nossos clientes.

Somente depois de concluídos os processos de aprovação regulatória e concorrencial será feito um processo transparente de transição, sempre respeitando todas as condições dos serviços aos clientes. Essa transição deverá ocorrer sem qualquer interrupção ou modificação de serviço.

Ressalte-se, ainda, que após a conclusão do processo de venda dos ativos móveis da Oi, os serviços serão assumidos por operadoras de presença nacional e com ampla capacidade e experiência na prestação destes serviços. Nosso compromisso é seguir operando de forma independente ao longo de todo esse processo, prestando atendimento aos clientes em todos os segmentos até que todas as autorizações estejam concluídas, reafirmando, assim, nosso compromisso em seguir crescendo no mercado móvel, como já vem acontecendo ao longo dos últimos anos.

A Oi acrescenta que continuará investindo fortemente em seu projeto de se transformar em uma das mais relevantes empresas de infraestrutura e serviços digitais do país, por meio da fibra ótica, que é o coração da estratégia da companhia.

A Oi acabou de superar a marca de 2 milhões de clientes no serviço Oi Fibra e, com uma rede de mais de 400 mil quilômetros de fibra ótica presente em mais de 2.200 municípios no país, continuará focada em levar soluções de conectividade e internet de altíssima velocidade para fins residenciais, empresariais e corporativos.