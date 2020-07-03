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Como está a qualidade das ligações e da internet durante a pandemia?

Diga para nós como está a sua conexão nesse período de isolamento social devido à pandemia do coronavírus. Ela melhorou, piorou ou continua igual?
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2020 às 12:35

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 12:35

Internet: o poder nas mãos
Internet: conexão se tornou ainda mais necessária com o isolamento social Crédito: guvendemir/Divulgação
Com a pandemia do coronavírus, para se proteger do contágio, muitas pessoas estão tendo que trabalhar de casa. Além disso, ainda têm os filhos com aulas pela internet ou assistindo a vídeos durante o dia e a necessidade de fazer cada vez mais ligações. O crescimento no consumo dentro dos lares tem deixando muita gente com a internet mais lenta ou até sem funcionar e as ligações mudas. Por isso, A Gazeta quer saber como anda a qualidade da sua banda larga durante o isolamento social?
São apenas nove perguntinhas no formulário abaixo. Basta marcar a opção que mais parece com a sua realidade e clicar no botão roxo escrito "enviar". Também tem um espaço para você escrever se tem alguma queixa específica sobre seu serviço de internet e telefonia móvel. 

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