Como está a qualidade das ligações e da internet durante a pandemia?

Com a pandemia do coronavírus, para se proteger do contágio, muitas pessoas estão tendo que trabalhar de casa. Além disso, ainda têm os filhos com aulas pela internet ou assistindo a vídeos durante o dia e a necessidade de fazer cada vez mais ligações. O crescimento no consumo dentro dos lares tem deixando muita gente com a internet mais lenta ou até sem funcionar e as ligações mudas. Por isso, A Gazeta quer saber como anda a qualidade da sua banda larga durante o isolamento social?
São apenas nove perguntinhas no formulário abaixo. Basta marcar a opção que mais parece com a sua realidade e clicar no botão roxo escrito "enviar". Também tem um espaço para você escrever se tem alguma queixa específica sobre seu serviço de internet e telefonia móvel.