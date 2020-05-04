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Instabilidade pelo país

Usuários reclamam de queda no sinal de internet de Claro e Vivo

O pico de problemas no sinal da operadora da Claro foi relatado às 14h15 desta segunda-feira, quando o site contabilizou 1.208 falhas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 16:09

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 16:09

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Na Vivo, os problemas iniciaram às 2h30, com cerca de 1.800 relatos, de acordo com o Down Detector. Crédito: Alexey Tulenkov (Freepik)
Usuários das operadoras Claro e Vivo relataram instabilidade e quedas de sinal de banda larga entre a manhã e a tarde desta segunda-feira (4).
O serviço de internet residencial da Claro é o que tem o maior número de reclamações, e ainda afeta cidades como São Paulo, Campinas, Guarulhos, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte e Manaus, de acordo com o site Down Detector, que mapeia falhas na prestação do serviço.
O pico de problemas no sinal da operadora foi relatado às 14h15 desta segunda-feira, quando o site contabilizou 1.208 falhas.
Na Vivo, os problemas iniciaram às 2h30, com cerca de 1.800 relatos, de acordo com o Down Detector, com focos de intermitência nas mesmas cidades em que foram registradas as ocorrências da Claro. O número de queixas voltou a subir no início da tarde: foram 149 às 14h15.
Procuradas, Vivo e Claro não se manifestaram até a conclusão deste texto.

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