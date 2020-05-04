Usuários reclamam de queda no sinal de internet de Claro e Vivo

Na Vivo, os problemas iniciaram às 2h30, com cerca de 1.800 relatos, de acordo com o Down Detector. Crédito: Alexey Tulenkov (Freepik)

Usuários das operadoras Claro e Vivo relataram instabilidade e quedas de sinal de banda larga entre a manhã e a tarde desta segunda-feira (4).

O serviço de internet residencial da Claro é o que tem o maior número de reclamações, e ainda afeta cidades como São Paulo, Campinas, Guarulhos, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte e Manaus, de acordo com o site Down Detector, que mapeia falhas na prestação do serviço.

O pico de problemas no sinal da operadora foi relatado às 14h15 desta segunda-feira, quando o site contabilizou 1.208 falhas.

Na Vivo, os problemas iniciaram às 2h30, com cerca de 1.800 relatos, de acordo com o Down Detector, com focos de intermitência nas mesmas cidades em que foram registradas as ocorrências da Claro. O número de queixas voltou a subir no início da tarde: foram 149 às 14h15.