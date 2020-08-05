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Disputa

Venda da Oi a rivais deve ter restrições, diz Cade

O Cade tem prazo máximo de 330 dias para julgar uma fusão ou aquisição. As empresas dependem de aval do órgão para fechar o negócio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2020 às 11:47

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 11:47

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Concorrentes passaram a ficar em pé de igualdade na disputa pela telemóvel Oi Crédito: Pixabay
A compra da Oi Móvel pelo trio Tim, Vivo e Claro tem "chances mínimas" de ser aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) sem restrições, disse o presidente do órgão, Alexandre Barreto. Ontem, depois do fim da exclusividade da Highline - empresa de infraestrutura para telecomunicações - pela Oi, as concorrentes passaram a ficar em pé de igualdade na disputa pela tele.
Ao Estadão/Broadcast, Barreto disse que, caso a operação seja concretizada, será necessário um acordo que inclua medidas como a venda de ativos. Segundo ele, a compra exigiria uma análise "mais detida" do Cade por se tratar de concorrentes adquirindo outra em um mercado já concentrado. O Cade considera um domínio de mercado acima de 20% como alto. Hoje, Vivo, Claro e TIM estão acima do patamar mesmo sem a divisão dos ativos da Oi.
Barreto considera o caso complexo. "Quanto maior a complexidade da operação, maior o tempo de análise necessária", completou. O Cade tem prazo máximo de 330 dias para julgar uma fusão ou aquisição. As empresas dependem de aval do órgão para fechar o negócio.

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