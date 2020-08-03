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Telefonia

Cade pede que Tim, Vivo e Claro antecipem intenção de comprar Oi

Uma eventual tentativa de aquisição pelo trio levaria de oito meses a um ano para ser analisada, segundo estimativas de especialistas em concentração de mercado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2020 às 15:37

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 15:37

O Cade tem incentivado o consórcio formado entre a Vivo, a Claro e a Tim, que se uniu para tentar comprar a operação de telefonia móvel da Oi, para que o trio faça uma pré-notificação de suas intenções ao órgão.
Celular
Celular: aquisição da Oi pelas três grandes do setor não agrada muita gente dentro do Cade Crédito: Pixabay
Lembrando que a ideia de uma aquisição da Oi pelas três grandes do setor não agrada muita gente dentro do Cade, a iniciativa seria útil para permitir que o órgão estude o caso a fundo logo de uma vez.
Se realmente não for possível liberar a compra, a proposta do consórcio já sairia do horizonte, abreviando meses de sofrimento para a Oi, que em 2016 pediu recuperação judicial com dívidas de R$ 65 bilhões.
Uma eventual tentativa de aquisição pelo trio Vivo, Claro e Tim levaria de oito meses a um ano para ser analisada, segundo estimativas de especialistas em concentração de mercado. Mas a análise de uma transação com uma nova entrante, como a Highline, poderia sair em duas semanas.

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Claro, TIM e Vivo oferecem R$ 16,5 bilhões pela Oi

Essa segunda-feira (3) amanheceu com notícias desencontradas sobre os rumos do caso. Na semana passada, o trio formalizou uma nova proposta de R$ 16,5 bilhões.
Deve sair em breve a definição do "stalking horse", ou seja, quem terá direito de preferência no leilão. Como a Oi está em recuperação judicial, a oferta tem de ser feita em leilão, que deve acontecer em janeiro.

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