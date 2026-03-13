Terminal Portuário de Vila Velha

Veículos e granel puxam crescimento de movimentação no TVV em 2025

Entre os destaques do período também está a realização da primeira operação de 15 mil toneladas de briquete

Publicado em 13 de março de 2026 às 17:17

Movimentação de cargas no Terminal Portuário de Vila Velha chegou a 929,7 mil toneladas em 2025 Crédito: Carlos Alberto Silva

Ao longo de 2025, a movimentação de cargas no Terminal Portuário de Vila Velha chegou a 929,7 mil toneladas. O número representa um avanço de 30% em comparação a 2024. As informações foram divulgadas em relatório de resultados nesta semana pela Log-In, que administra e opera o TVV.

Entre os destaques do período, segundo a empresa, está o crescimento dos volumes de granel e veículos, além da realização da primeira operação de 15 mil toneladas de briquete, que integrou transporte rodoviário, armazenagem e operação portuária.



Ao longo de 2025, de acordo com a companhia, o TVV também apresentou avanços operacionais relevantes, que reforçam sua estratégia de ser um terminal multipropósito. No quarto trimestre, a movimentação de contêineres no terminal atingiu 53,2 mil boxes, um aumento de 2% em comparação ao mesmo período de 2024. Já a movimentação de carga geral totalizou 387,4 mil toneladas no trimestre, crescimento de 37,9% em relação ao quarto trimestre do ano anterior.

De acordo com o diretor de Terminais da Log-In, Gustavo Paixão, a estratégia de consolidar o TVV como um terminal multipropósito tem gerado resultados positivos mesmo em períodos complexos.

“O café, um dos principais produtos exportados pelo Espírito Santo, foi afetado pelo preço no mercado internacional. Já o granito em chapa foi impactado pela baixa demanda nos principais centros consumidores. Por outro lado, o aumento da produtividade, após o retrofit, e a atuação comercial para alavancar a diversificação de cargas, atrelada à consolidação do Espírito Santo como centro de distribuição de veículos, possibilitaram colher bons resultados mesmo diante dessas adversidades”, comenta.

A divulgação dos resultados gerais incluindo todas as operações da Log-In, grupo de soluções logísticas, movimentação portuária, navegação de cabotagem, Mercosul e Feeder, além de operações rodoviárias, aponta uma receita que superou R$ 3 bilhões em 2025, crescimento de 10,2% em relação a 2024. O aumento na movimentação de carga no TVV foi apontado como um dos destaques da companhia.

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