Turismo no ES: potencialidades capixabas entram no mapa nacional

Ele lembrou que, por conta do cenário geopolítico no Oriente Médio, os navios têm buscado o Brasil como destino. Entretanto, os cruzeiros vêm do Sul do país, passam pelo Rio de Janeiro e seguem direto para a Bahia.





Para receber os cruzeiros, são necessárias adaptações na Grande Vitória. Cinelli criticou a resistência de setores da sociedade que barram o crescimento, citando como exemplo as discussões sobre a recepção das embarcações na Ilha do Boi, em Vitória.





“É preciso uma mudança de mentalidade para aceitar o turismo como uma indústria de massa”, complementou.





O Sebrae contratou um estudo sobre o assunto, como explicou Pedro Rigo. Segundo ele, os investimentos estão sendo realizados pelo governo do Estado para a instalação da boia e de toda a estrutura técnica necessária para o fundeio dos navios, que não passam mais pela Terceira Ponte.





“É preciso ter um ponto para fazer o transbordo dos passageiros, mas hoje ainda estamos travados nessa questão, embora seja uma decisão que já envolve a governança. O lugar ideal seria o Hotel Senac, na Ilha do Boi”, disse Rigo.





Outro movimento que pode alavancar o turismo, principalmente o de negócios, é a construção do novo Centro de Convenções de Carapina, no Pavilhão de Carapina, na Serra. As obras já foram licitadas pelo governo estadual.





“O governo do Estado entendeu a importância desse investimento e está garantindo recursos em caixa para realizar mais de R$ 250 milhões em investimentos no Centro de Convenções. O edital, atualmente, está parado por questionamentos empresariais”, ressaltou Pedro Rigo.