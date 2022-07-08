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Troca de coleção

Shoppings da Grande Vitória fazem liquidação com descontos de até 75%

As promoções marcam a troca das coleções de inverno para as de primavera-verão Há também ofertas de eletrodomésticos e serviços
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

08 jul 2022 às 12:10

Publicado em 08 de Julho de 2022 às 12:10

Após o susto de ver tantos preços subindo nos últimos tempos, o mês de julho pode ter vindo com boas notícias para quem quer ir às compras: shoppings da Grande Vitória estão preparando liquidações com descontos que podem chegar a 75%.
Ações de descontos são tradicionais durante o período de troca das coleções de inverno para as de primavera-verão. Contudo, não é só o ramo de vestuário que vai oferecer preços diferenciados. Brinquedos, utilidades, eletros e até serviços vão ter preços mais atrativos até o final deste mês.
Shopping Mestre Álvaro, localizado na Serra, no Espírito Santo
Shopping Mestre Álvaro, localizado na Serra, no Espírito Santo Crédito: Shopping Mestre Álvaro/Divulgação
Até domingo (10), no Shopping Mestre Álvaro, na Serra, produtos de vestuário, brinquedos, utilidades e outros terão descontos de até 70%. Já quem estava esperando a oportunidade para adquirir produtos eletrônicos também tem até domingo para aproveitar promoções no Shopping Moxuara, em Cariacica, com descontos de até 75%.
Segundo a gerente de marketing do shopping Mestre Álvaro, Amanda Duque, as projeções estão positivas. “Este ano tivemos bastante adesão à ação por parte dos lojistas, inclusive de segmentos diferentes. Até uma escola de dança vai oferecer descontos na matrícula e mensalidades”, disse.
Ainda segundo Amanda Duque, mesmo na crise as projeções são otimistas. “A expectativa é positiva, os números de circulação no shopping estão positivos. Planejamos bem a data para coincidir com o período do mês em que as pessoas costumam receber os salários e teremos ações diferenciadas para os consumidores”, contou.
Entre os dias 29 e 31 de julho, o Shopping Vitória, na Capital, vai realizar a Liquida de Inverno. O evento terá descontos que chegarão a 70%.
Quem não puder aproveitar no momento, outras liquidações estão previstas para os próximos meses. No Shopping Norte Sul, em Vitória, a próxima liquidação total está prevista para o mês de setembro, mas ainda sem data exata definida. Contudo, algumas lojas do centro comercial também farão promoções nos próximos dias.

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