Shoppings da Grande Vitória fazem liquidação com descontos de até 75%

Após o susto de ver tantos preços subindo nos últimos tempos, o mês de julho pode ter vindo com boas notícias para quem quer ir às compras: shoppings da Grande Vitória estão preparando liquidações com descontos que podem chegar a 75%.

Ações de descontos são tradicionais durante o período de troca das coleções de inverno para as de primavera-verão. Contudo, não é só o ramo de vestuário que vai oferecer preços diferenciados. Brinquedos, utilidades, eletros e até serviços vão ter preços mais atrativos até o final deste mês.

Shopping Mestre Álvaro, localizado na Serra, no Espírito Santo Crédito: Shopping Mestre Álvaro/Divulgação

até 70%. Já quem estava esperando a oportunidade para adquirir produtos eletrônicos também tem até domingo para aproveitar promoções no Shopping Moxuara, em até 75%. Até domingo (10), no Shopping Mestre Álvaro, na Serra , produtos de vestuário, brinquedos, utilidades e outros terão descontos de. Já quem estava esperando a oportunidade para adquirir produtos eletrônicos também tem até domingo para aproveitar promoções no Shopping Moxuara, em Cariacica , com descontos de

Segundo a gerente de marketing do shopping Mestre Álvaro, Amanda Duque, as projeções estão positivas. “Este ano tivemos bastante adesão à ação por parte dos lojistas, inclusive de segmentos diferentes. Até uma escola de dança vai oferecer descontos na matrícula e mensalidades”, disse.

Ainda segundo Amanda Duque, mesmo na crise as projeções são otimistas. “A expectativa é positiva, os números de circulação no shopping estão positivos. Planejamos bem a data para coincidir com o período do mês em que as pessoas costumam receber os salários e teremos ações diferenciadas para os consumidores”, contou.

70%. Entre os dias 29 e 31 de julho, o Shopping Vitória , na Capital, vai realizar a Liquida de Inverno. O evento terá descontos que chegarão a