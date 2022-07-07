Entenda por que o preço do ovo, do leite e dos derivados está subindo

Uma caixa com um litro de leite longa vida, por exemplo, custa em média R$ 7,07 — sendo que em alguns estabelecimentos já chega a custar quase R$ 8, conforme levantamento realizado pela reportagem. Em julho de 2021, apenas um ano antes, pesquisa de preços do Procon Vitória apontava que, na Capital, o maior valor cobrado pelo produto era R$ 4,68.

Encarecimento da ração animal e de outros custos de produção estão entre os motivos da alta de preços de proteínas como leite, derivados e ovos Crédito: Freepik

Derivados do leite também encareceram. O quilo do queijo muçarela, por exemplo, já custa em média R$ 62,97, mas consumidores relatam pagar ainda mais caro. Há um ano, o preço variava entre R$ 33,90 e R$ 44,99.

A disparada de preços preocupa, por exemplo, a dona de casa Ivelina Coutinho, 42 anos, que disse ter percebido um aumento expressivo ao realizar compras em um estabelecimento de Cariacica. "Na quarta-feira passada (29), fui ao mercado e comprei leite custando R$ 6,78 o litro, além de muçarela a R$ 49,90 o quilo. Um absurdo! Quando foi no sábado (2), o mesmo leite estava a R$ 9 e o queijo a R$ 69,90. Fiquei chocada com a diferença em tão poucos dias.”

Não é, porém, um problema exclusivo da Região Metropolitana. A situação é replicada não apenas no resto do Estado, mas em todo o país. O período de entressafra do gado é uma das razões por trás da alta recente de preços. Entretanto, o encarecimento de leite e derivados não é de agora, diversos outros fatores influenciam no preço.

“Com a alta do preço das carnes, muitos produtores optaram por vender mais animais, inclusive os leiteiros, para o abate, o que resultou em menor disponibilidade de leite”, explicou José Carlos Buffon Junior, Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças no Espírito Santo (IBEF-ES).

“Nesse caso, além do encarecimento da ração, houve aumento da demanda. Como a carne estava muito cara, as pessoas passaram a consumir mais ovos, que eram uma opção mais acessível, e isso fez com que o preço desse produto também subisse.”

O pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV IBRE), Matheus Peçanha, observa que custos acessórios também têm afetado o preço desses alimentos, como a energia elétrica e o diesel, que tem consequências no frete e o problema da escassez de fertilizantes.

“Esses custos mais caros, reduziram a lucratividade do setor, provocando desinvestimento. A queda de produtividade pelos custos mais caros, somado ao desinvestimento. gerou uma redução severa na produção final. Desta forma, com menos produção, o preço final fica mais caro”, explicou o economista.

Ele observa que, no momento, existe uma “tempestade perfeita”, isto é, o cenário que já era delicado foi agravado por uma série de acontecimentos inesperados, resultando na situação caótica atual.

“Tivemos principalmente problemas climáticos afetando a qualidade das pastagens e a produtividade da ração. Fora isso, houve aumento no custo de produção. E estamos entrando agora em um período de entressafra, que resulta em um preço ainda mais elevado.”

O economista pondera que os preços devem continuar elevados até o final do trimestre, quando chega a primavera, e que a queda esperada nos preços de energia elétrica e combustíveis devem trazer algum alívio.