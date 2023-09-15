Shein: saiba em quais compras você não paga imposto

Um dos queridinhos dos brasileiros, o aplicativo chinês Shein foi certificado pela Receita Federal e a autorização foi publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (14). Vale frisar, no entanto, que a isenção é apenas sobre o imposto de importação, que é de 60% do valor do produto. O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) continua sendo cobrado em todas as compras, independentemente do valor, com alíquota de 17%.