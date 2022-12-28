Sede da Sefaz: distribuição de ICMS Crédito: Sefaz/Divulgação

A Serra ultrapassou Vitória e receberá, em 2023, o maior percentual dos recursos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que serão distribuídos pelo governo do Espírito Santo aos municípios.

Essa distribuição, que já havia sido indicada pelo Índice de Participação dos Municípios (IPM) provisório , divulgado pelo governo do Espírito Santo no mês de outubro, foi confirmada na versão definitiva do documento que sinaliza a parcela do ICMS que será repassada a cada uma das 78 cidades capixabas e fui publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (28).

O orçamento para o próximo ano prevê uma arrecadação de quase R$ 16,8 bilhões apenas com o ICMS. Desse valor, 25% será destinados para os municípios. Segundo cálculo de A Gazeta, o valor será de R$ 4,18 bilhões.

Your browser does not support the audio element. Serra supera Vitória e terá maior fatia de ICMS em 2023 no ES; veja por cidade

O percentual a ser repassado para a Serra é de 15,625%, o que dá aproximadamente R$ 653,1 milhões. O valor é 1,449 ponto percentual maior que neste ano, quando o município recebeu 14,176%.

Já Vitória, que recebeu a maior fatia do ICMS nos dois últimos anos, receberá 14,782%, cerca de R$ 622 milhões. Apesar da perda da liderança, o índice da cidade é um pouco maior do que foi em 2022 (14,535%).

Arquivos & Anexos IPM definitivo para 2023 25% da arrecadação com ICMS será distribuída entre os municípios do Espírito Santo Tamanho do arquivo: 195kb Baixar

Na sequência, aparecem os municípios de Cariacica (7,299%), que mantém a terceira posição; e Vila Velha (5,056%), que ultrapassou Linhares e é o quarto município com maior percentual a ser recebido. Em 2022, Linhares recebeu aproximadamente 5,4%, enquanto Vila Velha 5,382%. No próximo ano, Linhares deverá receber percentual de 4,979%.