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Em três dias

Alfândega de Vitória retém mercadorias nos Correios avaliadas em mais de R$ 330 mil

Foram 183 remessas retidas com produtos de origem estrangeira que precisam comprovar a entrada regular no país; entre os itens retidos, até drones

Publicado em 23 de Dezembro de 2022 às 09:25

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

23 dez 2022 às 09:25
Mercadorias retidas pela Alfândega de Vitória
Mercadorias retidas pela Alfândega de Vitória Crédito: Alfândega de Vitória / Divulgação
Apenas em três dias deste mês, a Alfândega do Porto de Vitória (ALF/VIT) reteve 183 mercadorias de origem estrangeira no centro de distribuição dos Correios do Espírito Santo, avaliadas preliminarmente em R$ 333 mil.
A retenção foi realizada nos dias 13, 20 e 22 de dezembro e refere-se a mercadorias que precisam comprovar a entrada regular no país. São diversos tipos de produtos, tais como celulares, roteadores, vinhos, relógios, perfumes e até drones. 
As ações nos Correios tiveram origem em pesquisas realizadas pela Receita Federal e na seleção de volumes suspeitos feita pela Alfândega. Em seguida, os Correios fizeram o bloqueio das encomendas a pedido da Alfândega, que vai verificar se as mercadorias entraram de forma regular no país.
Caso sejam comprovados o pagamento dos tributos incidentes na importação e o cumprimento das obrigações acessórias, haverá a liberação do volume. Se não for comprovada a entrada de forma regular no país, será aplicada pena de perdimento na mercadoria, que posteriormente poderá ir a leilão ou destinada à doação.
A verificação da entrada regular de mercadorias de origem estrangeira no país faz parte das atividades de rotina da Alfândega. Além das cargas que chegam diretamente pelo porto e pelo aeroporto, a unidade também verifica volumes que entram no Espírito Santo passando por transportadoras e pelos Correios.
Em 2022, apenas nas ações realizadas nos Correios, a Alfândega do Porto de Vitória reteve cerca de R$ 700 mil em mercadorias de origem estrangeira.

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