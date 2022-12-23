Alfândega de Vitória retém mercadorias nos Correios avaliadas em mais de R$ 330 mil

Mercadorias retidas pela Alfândega de Vitória Crédito: Alfândega de Vitória / Divulgação

A retenção foi realizada nos dias 13, 20 e 22 de dezembro e refere-se a mercadorias que precisam comprovar a entrada regular no país. São diversos tipos de produtos, tais como celulares, roteadores, vinhos, relógios, perfumes e até drones.

As ações nos Correios tiveram origem em pesquisas realizadas pela Receita Federal e na seleção de volumes suspeitos feita pela Alfândega. Em seguida, os Correios fizeram o bloqueio das encomendas a pedido da Alfândega, que vai verificar se as mercadorias entraram de forma regular no país.

Caso sejam comprovados o pagamento dos tributos incidentes na importação e o cumprimento das obrigações acessórias, haverá a liberação do volume. Se não for comprovada a entrada de forma regular no país, será aplicada pena de perdimento na mercadoria, que posteriormente poderá ir a leilão ou destinada à doação.

A verificação da entrada regular de mercadorias de origem estrangeira no país faz parte das atividades de rotina da Alfândega. Além das cargas que chegam diretamente pelo porto e pelo aeroporto, a unidade também verifica volumes que entram no Espírito Santo passando por transportadoras e pelos Correios.