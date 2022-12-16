Vitória ultrapassa a Serra e volta a ser a maior economia do ES

Em meio à pandemia, Vitória voltou a ser considerada a maior economia do Espírito Santo. Em 2020, a Capital subiu oito posições no ranking das cidades mais ricas do país, tendo passado da 47ª para a 39ª colocação, com participação de 0,33% nas riquezas produzidas em território brasileiro — um avanço de 0,04% ante o levantamento anterior.

Entre as capitais brasileiras, ocupa a 16ª posição. O Produto Interno Bruto (PIB) do município, que pegou de volta a posição perdida para a Serra em 2019, equivale a R$ 25.473.898.305. É esta a soma de todas as riquezas produzidas na localidade.

Além de Vitória, Serra e Vila Velha também estão entre as 100 cidades mais ricas do país Crédito: Fernando Madeira

Os dados de 2020 foram divulgados nesta sexta-feira (16) pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os números detalhados de Estados e municípios de cada período são liberados sempre após dois anos.

Além de Vitória, outros dois municípios capixabas estão entre as 100 cidades mais ricas do país. Serra caiu da 39ª para a 40ª posição entre as cidades com maior PIB, afetada pelo desempenho da metalurgia. O município também detém 0,33% do PIB nacional.

"Serra tem uma participação muito grande em serviços e comércio também, e, em 2020, esses segmentos foram muito afetados pela pandemia", observou o coordenador de Estudos Econômicos do IJSN, Antônio Rocha.

Ele pontuou ainda que esses segmentos começaram a voltar ao nível de normalidade em 2021, com a vacinação contra a Covid-19, e que o próximo estudo deve apontar para a reversão das perdas acumuladas.

Já Vila Velha caiu seis posições, saindo do 86º lugar para a 92ª colocação. Apesar disso, não houve oscilação na participação do município no PIB nacional, tendo igualado o resultado de 2019 (0,17%).

Vitória foi impactada pelo ganho de participação nas indústrias extrativas, principalmente do minério de ferro, sendo beneficiada pela alta dos preços, visto que a produção de pelotas foi menor do que em 2019.

Vale lembrar que, em 2020, os preços da commodity dispararam. O produto de referência no mercado chinês, com 62% de teor de ferro, encerrou 2020 a US$ 160,47 a tonelada, com alta de 74% no ano.

Além da forte demanda, principalmente por parte da China, as incertezas na oferta por parte de produtores também impactaram o preço da commodity. Para se ter ideia, nesse contexto, o minério de ferro foi a carga mais movimentada pelo setor portuário brasileiro em 2020.

Impacto dos municípios no PIB estadual

O estudo do Instituto Jones e do IBGE mostrou que mais de metade das riquezas produzidas pelo Estado estão concentradas em quatro municípios. Em 2020, Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica, todos na Região Metropolitana da Grande Vitória, foram responsáveis por 53% do PIB capixaba.

Vitória - 18,40%

Serra - 18,12%

Vila Velha - 9,09%

Cariacica - 7,39%

Dezesseis municípios estão na faixa de participação entre 1% e 5% e responderam, somados, por aproximadamente 29,4% do PIB estadual. Os 63 municípios com os menores PIBs, com participação inferior a 1%, representaram juntos 17,6% do PIB do Espírito Santo.

Veja o PIB do seu município