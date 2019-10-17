Trabalho

Serra é o município que mais abriu vagas de emprego no último ano

No total, 3.338 vagas foram criadas. O município também lidera no mês de setembro, com a criação de 889 postos de emprego

É na Serra, município da Grande Vitória, onde a maior parte das vagas de emprego foram criadas no último ano e também no mês de setembro. A cidade tem um acumulado de 3.338 postos de trabalho abertos nos últimos 12 meses. Já em setembro, 889 vagas foram criadas. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (17) pelo Ministério da Economia por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

A diferença porém, não é muito grande de Vitória, que ocupa o segundo lugar na oferta de novas vagas de emprego. No último ano, foram criados 3.285 postos de trabalho na Capital. Vila Velha vem em terceiro, com 2.769 ofertas no último ano. Aracruz é o município que apresenta a maior queda no número de vagas. Só em 2019 foram fechados 707 postos de trabalho. O acumulado é de 770 nos últimos 12 meses.

Já no acumulado de 2019, Vitória lidera como município que abriu mais vagas de emprego. Foram 3.523 novas oportunidades. Serra segue em segundo lugar, com a abertura de 2.673 postos de trabalho neste ano.

EM SETEMBRO

Das 2.929 novas vagas de emprego criadas em setembro no Espírito Santo, mais da metade estão na Grande Vitória. Serra lidera, com 889 novos postos de trabalho, mais que o dobro que Cariacica, município com a segunda maior oferta (373). Logo em seguida vem Vila Velha, com 353 vagas, e Vitória, com 340.

Já no interior do Estado, o município que abriu mais postos de trabalho é Colatina, no Noroeste, com 235 vagas. Indo na contra-mão, Itapemirim, no Sul, é o município que apresentou maior número de demissões em relação a contratações em setembro. No total, 473 vagas foram fechadas.

