Produção da Vale no Espírito Santo aumenta 25,4% no 3º trimestre

A planta de Tubarão fabricou 7,6 milhões de toneladas de pelotas de junho a agosto deste ano

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 18:12 - Atualizado há 6 anos

Pelotas na Vale Crédito: Vale | Divulgação

A produção de pelotas da Vale voltou a crescer. Na planta de Tubarão, em Vitória, houve um aumento de 25,4% no terceiro trimestre deste ano, em comparação com o trimestre imediatamente anterior. O número já é reflexo do aumento de produtividade das usinas de pelotização após a parada para manutenção programada de plantas da empresa no trimestre anterior.

Entre junho e agosto, o complexo de Tubarão - composto por oito plantas industriais - produziu o equivalente a 7,6 milhões de toneladas (Mt) de pelotas. Com isso, a produção superou em 1,5 Mt a realizada no no segundo trimestre deste ano (6 Mt). Ainda assim, ela foi 1,1 Mt menor que a do terceiro trimestre de 2018 (8,7 Mt).

De acordo com as informações do Relatório de Produção e Vendas da Vale do terceiro trimestre de 2019, divulgado aos investidores nesta segunda-feira (14), o resultado do Sistema Sudeste foi favorável, principalmente, pela maior produtividade da planta capixaba.

NO PAÍS

A produção de pelotas da Vale no país foi de 11,1 Mt no terceiro trimestre do ano, ficando 22,7% maior do que no segundo trimestre. Segundo a empresa, o resultado se deve, principalmente, à retomada das operações nos Sistemas Sul e Sudeste, em que o Espírito Santo está inserido, e a normalização dos embarques no Sistema Norte contribuíram para o desempenho positivo do período.

Já na comparação entre o terceiro trimestre deste ano com o mesmo período do ano passado, houve uma queda de 19,8%, reflexo da parada das operações em Fábrica e no Complexo de Vargem Grande.

Ainda segundo a empresa, a produção de finos de minério de ferro alcançou 86,7 Mt no terceiro trimestre de 2019, ficando 35,4% maior do que a do trimestre imediatamente anterior. “A retomada das operações de Brucutu e o retorno parcial das operações de processamento a seco no Complexo de Vargem Grande, anunciados em junho e julho, respectivamente, contribuíram para este resultado.”

RETOMADA

Ainda segundo o relatório da empresa, a Vale espera retomar a produção de minério aproximadamente 50 Mt até o final de 2021. Isso será possível, “uma vez que diversos marcos foram alcançados e outros estão em andamento, incluindo a aprovação de testes de gatilho na mina para retomar as operações de processamento a seco e a autorização de testes de gatilho no Terminal Ferroviário de Andaime (TFA), um passo importante para desengargalar a logística do Complexo de Vargem Grande”.

