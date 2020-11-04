Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reajuste

Preço do gás encanado vai subir 27% para casas e indústrias do ES

Aumento acompanhou reajuste anunciado pela Petrobras, em função das variações do preço do petróleo tipo Brent e da taxa de câmbio no terceiro trimestre
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 17:10

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 17:10

Dutos de distribuição de gás natural: ES Gás vai assumir distribuição no Estado
Dutos de distribuição de gás natural de Cacimbas: local em Linhares trata o gás retirado do mar Crédito: Agência Petrobras/Divulgação
Os consumidores residenciais do gás encanado, assim como a indústria que depende desse produto para produzir, vão pagar mais caro por essa energia a partir deste mês. O preço do metro cúbico terá alta de 27%, segundo a Companhia de Gás do Espírito Santo (ES Gás), que é a responsável pela distribuição do produto no Estado.
Em função das variações do preço do petróleo tipo Brent e da taxa de câmbio no terceiro trimestre, a Petrobras anunciou que reajustou, em 1º de novembro, os preços de venda de gás natural para as distribuidoras para os contratos iniciados em janeiro de 2020. O reajuste foi de 26% em US$/MMBtu em relação ao preço do gás do trimestre anterior, iniciado em agosto. Quando medido em R$/m3, o reajuste é de 33%.
Preço do gás encanado vai subir 27 por cento para casas e indústrias do ES
A ES Gás, por sua vez, informou que, tão logo recebeu o informe para o aumento no preço da molécula, submeteu o reajuste à Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp), seguindo o disposto no contrato de concessão com o Estado.
O reajuste de 27%  foi definido para o trimestre iniciado a partir de 1º de novembro, e, segundo a companhia, a mudança tarifária já foi informada aos seus clientes.
A alta ocorre em meio ao debate sobre a importância de tornar o gás natural mais barato para movimentar o setor industrial com novos projetos e também com mais empregos.
É importante ressaltar que, mesmo após computar o reajuste de 01/11/2020, o valor da molécula de gás está cerca de 3% abaixo do valor praticado no mês de janeiro de 2020, haja vista a forte redução ocorrida no trimestre anterior, reflexo da pandemia que estamos passando nas atividades do conjunto de países consumidores de petróleo, informou a companhia em nota.

Veja Também

Mesmo com crise no setor de óleo e gás, ES atrai investimentos

A ES Gás afirmou ainda que está se esforçando para reduzir o preço da molécula, a fim de beneficiar os clientes com preços mais competitivos e que possam atrair novos investimentos no Estado. Para isso, está realizando uma chamada pública, que busca obter o suprimento do gás aos menores preços que o mercado competitivo seja capaz de ofertar.
Ainda segundo a empresa, o preço final de venda do gás ao consumidor é formado pela soma de quatro fatores: preços do gás (molécula e transporte que correspondem a cerca de 65% do preço ao consumidor), da margem de distribuição aos clientes (cerca de 10%) e dos tributos  federais e estadual (cerca de 25%).

Veja Também

ES deve criar 16,5 mil empregos com novas regras para petróleo e gás

Destas parcelas, apenas a margem de distribuição é regulada, com base em premissas contratuais, por parte da ES Gás, sendo sempre aprovada pela Arsp.
Assim, a Companhia não precifica ou valora a molécula do gás natural, que atualmente segue a variação dos preços internacionais do barril de petróleo tipo Brent, conforme disposto no contrato de suprimento com a Petrobras, que também fornece para a grande maioria das distribuidoras estaduais.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

ES Gás vai investir R$ 300 milhões para atender mais 96 mil consumidores

ES Gás vai investir R$ 40 milhões para construir gasoduto em Linhares

Petrobras quer investir e ter parcerias para ampliar tratamento de gás no ES

Lei para abrir mercado e baratear preço do gás é aprovada na Assembleia

Estado vai transferir para a ES Gás R$ 57 milhões de créditos de ICMS

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Santa Teresa, no Espírito Santo, e Colônia Nova Itália, em São João Batista, Santa Catarina
Cidade de Santa Catarina tenta título que pertence a Santa Teresa, no ES
Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito
A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados