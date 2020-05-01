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Dragagem

Porto de Vitória inicia testes com navios com maior capacidade de carga

Capitania dos Portos autorizou realização de manobras que vão permitir navios a saírem e entrarem no porto mais carregados por causa da nova profundidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2020 às 22:13

Publicado em 30 de Abril de 2020 às 22:13

Canal do Porto de Vitória já recebeu sinalização náutica para permitir entrada de navios com calado maior
Canal do Porto de Vitória já recebeu sinalização náutica para permitir entrada de navios com calado maior Crédito: Codesa
A Capitania dos Portos do Espírito Santo autorizou, nesta quinta-feira (30), o início das manobras testes com navios de calado maior no Porto de Vitória. Serão 24 manobras, 12 de entrada e 12 de saída, com embarcações com maior capacidade de carga, ou seja, mais carregados.

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Os testes serão a última etapa antes da autorização final da Marinha para o porto receber navios com mais capacidade de carga em função da dragagem finalizada em 2017, após 20 anos. As primeiras manobras vão acontecer já na próxima semana.
De acordo com o diretor de Infraestrutura e Operações da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), João Cunhalima, os testes serão divididos em três etapas. A primeira, na próxima semana, constará de quatro manobras de saída e outras quatro de entrada, para calados entre 10,67m e 11,50m.
O diretor afirmou, ainda, que duas embarcações já estão confirmadas para os testes que contarão com dois práticos a bordo, em cada navio. "O porto, os práticos, os terminais e os agentes portuários já estão se preparando", disse. As segunda e terceira etapas também terão oito manobras cada, de entrada e saída, para calados entre 11,50m e 12m e entre 12m e 12,50m, respectivamente.
Essa maior capacidade, segundo o diretor de Planejamento e Desenvolvimento da Codesa, Bruno Fardin, deverá representar um aumento de 20%. Ou seja, as embarcações poderão chegar ou sair do Porto de Vitória com 20% a mais de carga.

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