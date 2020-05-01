Porto de Vitória inicia testes com navios com maior capacidade de carga

Canal do Porto de Vitória já recebeu sinalização náutica para permitir entrada de navios com calado maior Crédito: Codesa

A Capitania dos Portos do Espírito Santo autorizou, nesta quinta-feira (30), o início das manobras testes com navios de calado maior no Porto de Vitória . Serão 24 manobras, 12 de entrada e 12 de saída, com embarcações com maior capacidade de carga, ou seja, mais carregados.

Os testes serão a última etapa antes da autorização final da Marinha para o porto receber navios com mais capacidade de carga em função da dragagem finalizada em 2017, após 20 anos. As primeiras manobras vão acontecer já na próxima semana.

De acordo com o diretor de Infraestrutura e Operações da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) , João Cunhalima, os testes serão divididos em três etapas. A primeira, na próxima semana, constará de quatro manobras de saída e outras quatro de entrada, para calados entre 10,67m e 11,50m.

O diretor afirmou, ainda, que duas embarcações já estão confirmadas para os testes que contarão com dois práticos a bordo, em cada navio. "O porto, os práticos, os terminais e os agentes portuários já estão se preparando", disse. As segunda e terceira etapas também terão oito manobras cada, de entrada e saída, para calados entre 11,50m e 12m e entre 12m e 12,50m, respectivamente.