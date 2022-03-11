PF investiga ataque hacker ao TRT-ES; alguns serviços seguem suspensos

Prédio Sede do TRT-ES, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Como reflexo da invasão, o TRT-ES prorrogou para o dia 18 de março a suspensão dos prazos judiciais e regimentais no âmbito do tribunal. Isso decorre do incidente de segurança que deixou os sistemas indisponíveis", conforme nota publicada nas redes sociais.

Por nota, o Tribunal afirma que não houve comprometimento dos bancos de dados porque o sistema foi desligado.

"Permanecem suspensos apenas o balcão virtual e a telefonia fixa. Mas a previsão é que o restabelecimento de todos os sistemas informatizados e da infraestrutura tecnológica ocorra nos próximos dias", diz o documento.

Para o público interno e externo o acesso ao portal do TRT-ES e ao sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) foram restabelecidos, na última segunda-feira (7).

MONITORAMENTO 24 HORAS

Durante todo esse tempo, o ambiente tecnológico do Tribunal foi dotado de diversas plataformas de segurança especializadas em prevenção de ataques cibernéticos, especialmente na modalidade "ransomware".

"O monitoramento do ambiente tecnológico está sendo feito 24 horas por dia, sete dias por semana, por empresa especializada em segurança cibernética, com capacidade de resposta imediata a eventuais incidentes", diz a nota.

No entanto, o órgão não detalhou se os ataques ainda persistem ou se esse procedimento faz parte da política de segurança digital.

A Polícia Federal foi questionada sobre a investigação, se alguém já havia prestado depoimento e se era possível relatar como os criminosos agiram. Por nota, a corporação limitou-se a dizer que "a Polícia Federal não comenta investigações em andamento".