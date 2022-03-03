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Serviços da Justiça do Trabalho no ES seguem fora do ar 11 dias após ataque hacker

O TRT-ES informou que o ataque cibernético aconteceu no dia 20 de fevereiro. Desde então, alguns serviços para o público interno e externo, até de telefonia, foram suspensos. Veja o que está disponível
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

03 mar 2022 às 12:30

Publicado em 03 de Março de 2022 às 12:30

Tribunal Regional do Trabalho - Prédio Sede do TRT 17ª Região, na Enseada do Suá, em Vitória
Prédio Sede do TRT-ES, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Os serviços de Balcão Virtual, Consulta Processual, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e até de telefonia do Tribunal Regional do Trabalho no Espírito Santo (TRT da 17ª Região) seguem suspensos desde o ataque hacker detectado no dia 20 de fevereiro. São 11 dias com os serviços foras do ar, sem uma data prevista para o funcionamento voltar ao normal.
O expediente presencial, a realização de sessões de julgamento e audiências, os prazos processuais judiciais, regimentais e administrativos também estão suspensos nesta quinta-feira (03). 
Após o ataque, a informática do TRT-ES criou um portal provisório na internet, no mesmo endereço eletrônico, com as informações sobre o modo de funcionamento da Justiça do Trabalho no Estado, no site do TRT ES.
Os serviços disponíveis estão em verde. Os suspensos constam com x em cor vermelha, conforme tabela abaixo.
Serviços que funcionam no TRT-ES
Serviços que funcionam e não funcionam após invasão hacker Crédito: Reprodução/TRT-ES
Um informativo emitido nesta quarta-feira (2) destaca que o órgão tem adotado medidas para restabelecer, com segurança, os sistemas informatizados e a infraestrutura tecnológica afetados pelo ataque cibernético.
O documento afirma que não houve comprometimento dos bancos de dados. "O sistema PJe está funcional, porém em ambiente controlado e com o acesso disponível, por enquanto, apenas à equipe de informática", destaca o TRT-ES.
“Estima-se que a disponibilização de acesso, para os usuários internos e externos, ocorrerá já nos próximos dias. O acesso ao Portal do Tribunal também será restabelecido nos próximos dias", ressalta o comunicado.
Serviços da Justiça do Trabalho no ES seguem fora do ar 11 dias após ataque hacker

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Os reparos e análises estão sendo realizados pela equipe técnica da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações (SETIC) do Tribunal, em conjunto com a Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes de Segurança Cibernética (ETIR).
Confira a íntegra do Informativo  02/03/2022:
"O Tribunal Regional do Trabalho da 17.ª Região – TRT-17, dando continuidade à política de transparência com relação às medidas que vem adotando para restabelecer, com segurança, os sistemas informatizados e a infraestrutura tecnológica afetados por ataque cibernético ocorrido em 20/2/2022, comunica ao público que novos progressos foram alcançados. Reiteramos que não houve comprometimento dos bancos de dados, que estão íntegros e acessíveis. O sistema PJe encontra-se funcional, porém em ambiente controlado e com o acesso disponível, por enquanto, apenas à equipe de informática. Estima-se que a disponibilização de acesso, para os usuários internos e externos, ocorrerá já nos próximos dias. O acesso ao Portal do Tribunal também será restabelecido nos próximos dias. A Administração tem trabalhado, incansavelmente, para o pleno restabelecimento das nossas atividades, com a certeza de que superaremos esse momento o mais breve possível, buscando, sempre, manter a célere e eficiente prestação jurisdicional, características que sempre levaram o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região a ser reconhecido de forma positiva em nossa sociedade. Até o completo restabelecimento do Portal, serão disponibilizados aqui neste endereço eletrônico os serviços que já podem ser acessados, tanto pelo público interno quanto pelo público externo, até a completa restauração do ambiente virtual do TRT-17."

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