Serviços da Justiça do Trabalho no ES seguem fora do ar 11 dias após ataque hacker

"O Tribunal Regional do Trabalho da 17.ª Região – TRT-17, dando continuidade à política de transparência com relação às medidas que vem adotando para restabelecer, com segurança, os sistemas informatizados e a infraestrutura tecnológica afetados por ataque cibernético ocorrido em 20/2/2022, comunica ao público que novos progressos foram alcançados. Reiteramos que não houve comprometimento dos bancos de dados, que estão íntegros e acessíveis. O sistema PJe encontra-se funcional, porém em ambiente controlado e com o acesso disponível, por enquanto, apenas à equipe de informática. Estima-se que a disponibilização de acesso, para os usuários internos e externos, ocorrerá já nos próximos dias. O acesso ao Portal do Tribunal também será restabelecido nos próximos dias. A Administração tem trabalhado, incansavelmente, para o pleno restabelecimento das nossas atividades, com a certeza de que superaremos esse momento o mais breve possível, buscando, sempre, manter a célere e eficiente prestação jurisdicional, características que sempre levaram o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região a ser reconhecido de forma positiva em nossa sociedade. Até o completo restabelecimento do Portal, serão disponibilizados aqui neste endereço eletrônico os serviços que já podem ser acessados, tanto pelo público interno quanto pelo público externo, até a completa restauração do ambiente virtual do TRT-17."