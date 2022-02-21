Justiça do Trabalho no ES sofre ataque hacker e suspende atendimentos

Nova sede do TRT no Espírito Santo foi inaugurada em 2020 Crédito: Fernando Madeira

O site oficial e o Balcão Virtual de atendimento estão fora do ar. Por meio de suas redes sociais, o TRT-ES comunicou “que em 20 de fevereiro foram detectados registros suspeitos de atividades maliciosas na infraestrutura tecnológica do Tribunal".

A partir disso, a equipe técnica da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações (Setic) identificou como um ataque cibernético. O departamento destacou que foram executadas medidas de isolamento e contenção de danos potenciais.

O Tribunal informou que não existem indícios de comprometimento da integridade dos dados dos sistemas do Regional, bem como de vazamento de dados processuais e pessoais.

"Os serviços em nuvem disponibilizados pelo TRT-ES, como correio eletrônico, comunicação (Teams) e arquivos (OneDrive), não foram afetados e continuam acessíveis para servidores e magistrados" Trecho do comunicado - Cargo do Autor

A Setic, em conjunto com seus fornecedores parceiros, afirma que está avaliando a extensão do incidente e trabalha para restabelecer a normalidade e a segurança do ambiente. “A previsão é que os serviços críticos do Tribunal, como o sistema PJe e as audiências, retornem nos próximos dias”, informa.