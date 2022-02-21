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Justiça do Trabalho no ES sofre ataque hacker e suspende atendimentos

O TRT-ES informou, pelas redes sociais, que o ataque foi identificado no último domingo (20); os técnicos do Tribunal avaliam a extensão do incidente. Atendimentos e expedientes, virtual e presencial, foram suspensos nesta segunda-feira (21)

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 12:10

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

21 fev 2022 às 12:10
Tribunal Regional do Trabalho - Prédio Sede do TRT 17ª Região, na Enseada do Suá, em Vitória
Nova sede do TRT no Espírito Santo foi inaugurada em 2020 Crédito: Fernando Madeira
Tribunal Regional do Trabalho no Espírito Santo (TRT da 17ª Região) suspendeu o expediente presencial, as sessões de julgamento, audiências e os prazos processuais judiciais, regimentais e administrativos nesta segunda-feira (21) após sofrer um ataque hacker.
O site oficial e o Balcão Virtual de atendimento estão fora do ar. Por meio de suas redes sociais, o TRT-ES comunicou “que em 20 de fevereiro foram detectados registros suspeitos de atividades maliciosas na infraestrutura tecnológica do Tribunal".
A partir disso, a equipe técnica da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações (Setic) identificou como um ataque cibernético. O departamento destacou que foram executadas medidas de isolamento e contenção de danos potenciais.
O Tribunal informou que não existem indícios de comprometimento da integridade dos dados dos sistemas do Regional, bem como de vazamento de dados processuais e pessoais.
"Os serviços em nuvem disponibilizados pelo TRT-ES, como correio eletrônico, comunicação (Teams) e arquivos (OneDrive), não foram afetados e continuam acessíveis para servidores e magistrados"
Trecho do comunicado - Cargo do Autor
A Setic, em conjunto com seus fornecedores parceiros, afirma que está avaliando a extensão do incidente e trabalha para restabelecer a normalidade e a segurança do ambiente. “A previsão é que os serviços críticos do Tribunal, como o sistema PJe e as audiências, retornem nos próximos dias”, informa.
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