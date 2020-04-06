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Perícia virtual ainda não vale e emperra auxílio-doença do INSS

Implementação de sistema para envio de atestados pela internet depende de aprovação de lei que nem foi enviada ao Congresso ainda. Com isso, fila por benefícios só cresce
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 06:39

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 06:39

Perícia no INSS
Fila para perícia médica no INSS em Vitória: atendimento está suspenso Crédito: Fernando Madeira/Arquivo
Com o atendimento nas agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) suspenso por conta da pandemia do novo coronavírus, muitos trabalhadores estão com dificuldades para obter o auxílio-doença.
Se já estava difícil conseguir rapidamente benefícios como aposentadoria e pensão no órgão, por causa da fila que foi formada, o fechamento das unidades até 30 de abril aumentou o problema.
Isso porque os trabalhadores, para requerem o auxílio-doença e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), para pessoas com deficiência, precisam passar por uma perícia médica, que sempre foi feita presencialmente, com a análise de atestados. Os peritos até estão trabalhando em demandas internas, como a análise de outros benefícios, mas não estão atendendo os segurados. 
O governo prometeu uma solução: uma perícia virtual em que o trabalhador poderá enviar seu atestado médico digitalmente através do portal Meu INSS, mesmo sistema por onde é possível requerer a aposentadoria.
Porém, até hoje, isso não saiu do papel.
Assim, a fila por benefícios tende a crescer mais, já que para a perícia digital valer é preciso ser aprovado um projeto de lei, que nem sequer foi apresentado ainda. Nesse tempo, tanto quem já tinha perícia marcada como quem precisa pedir o auxílio precisará ficar esperando.
De acordo com o INSS, quem já tinha perícia médica agendada "deverá enviar o atestado médico pela ferramenta [no Meu INSS], que em breve será disponibilizada, tão logo seja votado o PL [projeto de lei]". O instituto afirmou que "não haverá nenhum prejuízo para os segurados que tinham perícia presencial agendada".

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A gerência do INSS de Vitória não informou o número de segurados que aguardam pela perícia no Espírito Santo para o auxílio-doença. O órgão alegou que "neste momento, estão sendo planejadas as mudanças de procedimentos com base no envio dos atestados pelo Meu INSS, mas que aguardam amparo legal".
Segundo a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, "a ferramenta para envio dos atestados pelo Meu INSS deverá ser disponibilizada tão logo seja aprovada alteração legal que viabilize seu funcionamento".
A Secretaria ainda informou que a perícia médica está trabalhando nos requerimentos de aposentadoria especial, na avaliação de processos do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS) e outras atividades que não dependam do atendimento presencial, a fim de acelerar a análise dos requerimentos.

COMO VAI FUNCIONAR A PERÍCIA DIGITAL

Os segurados que fizerem requerimentos de auxílio-doença e BPC para pessoa com deficiência deverão enviar o atestado médico pelo Meu INSS, aplicativo ou internet, quando a lei for aprovada e o sistema atualizado,
Após o upload do atestado, o documento será analisado pela perícia médica, que fará as devidas verificações. Segundo o INSS, a medida acelerará o processo de análise e evitará que milhares de pessoas se desloquem para uma agência. 
Vale lembrar que todas as medidas também se estendem ao segurado que tenha Covid-19, ou seja, em caso de requerimento do auxílio-doença, todo o processo deve ser virtual.

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