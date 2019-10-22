Transformação

Para empresários e autoridades, A Gazeta se antecipou às tendências

Lideranças locais participaram nesta terça-feira de apresentação dos novos produtos digitais do jornal

Publicado em 22 de outubro de 2019 às 16:16 - Atualizado há 6 anos

Pedro Englert, CEO da StartSe, em evento de apresentação da nova A Gazeta Crédito: Ricardo Medeiros

“Novos cenários exigem novas atitudes.” Essa afirmação do empresário Pedro Englert, CEO da StartSe, deu início ao encontro promovido na manhã desta terça-feira (22), pela Rede Gazeta, para apresentar o seu projeto de transformação digital para empresários, instituições e políticos do Espírito Santo.

O evento, realizado no antigo parque gráfico da empresa, em Bento Ferreira, Vitória, trouxe a reflexão sobre o impacto das novas tecnologias no mercado. Segundo Pedro Englert, os ciclos sociais estão cada vez menores e mais intensos, o que exige novos produtos e novos modelos de gestão. “Mais do que investir em produtos, é necessário investir na capacidade de gerar valor para a sociedade”, disse.

Sandro Carlesso, Presidente da Associação de Empresas e Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), salienta que a transformação impulsionada pelas mudanças de comportamento do consumidor não é sentida apenas nos meios de comunicação, mas em outros mercados.

“Para fazer uma analogia, é simples: percebemos que quando um cliente vai atrás de um imóvel, muitas vezes, ele sabe mais do que a pessoa que está estande de venda, porque já pesquisou sobre tudo na internet. Todos nós temos informações em nossas mãos. A Gazeta faz a transformação no momento certo, agregando à sua credibilidade”, comenta.

Para o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) e desembargador do Tribunal de Justiça, Annibal de Rezende Lima, A Gazeta se antecipou de forma positiva a uma tendência global quando o assunto é jornalismo.

“A médio e curto prazo, os outros veículos de comunicação também vão se adequar ao formato digital. É uma tendência que não tem como voltar atrás mais. É o caminho do futuro! Além disso, a edição do final de semana atende àqueles leitores que têm um apego maior pelo jornal de papel”, ressaltou.

José Luiz Orrico, diretor do Instituto Futura, salienta que a transformação de A Gazeta é uma tendência global. “Está muito claro que a forma de consumir notícia mudou. As pessoas acessam notícias a toda hora e através da internet. Foi uma decisão rápida e correta de se adaptar a um modelo que o mundo exige.”

DIÁLOGO MAIS PRÓXIMO COM OS MUNICÍPIOS

Um dos objetivos do TDigital, projeto de transformação de A Gazeta, é oferecer ao cidadãos capixabas conteúdo de qualidade, adequando-se ao comportamento do usuário que também busca o acesso à informação pelas redes sociais, podcasts, vídeos, além dos sites de notícias.

Para o prefeito de Linhares, Guerino Luiz Zanon, a linguagem moderna, contemporânea e próxima dos cidadãos contribui para que todos se reconheçam no novo site e na edição impressa dos finais de semana de A Gazeta.

"Ao longo dos anos, A Gazeta acompanha tudo que está acontecendo no Estado, no país e no mundo. Temos a certeza que todos da Região Norte continuam tendo a marca como referência em jornalismo de qualidade, porque sabem que têm notícias sobre Linhares e os outros municípios do Espírito Santo ali" Guerino Zanon Prefeito de Linhares

Juninho, prefeito de Cariacica, destaca que o site A Gazeta continua tendo a mesma credibilidade que o jornal impresso diário sempre teve. “Pelo histórico de 91 anos de isenção, de busca pela informação e de produção de conteúdo de qualidade, essa nova forma de oferecer notícia vai fortalecer a imagem da Gazeta no combate às fake news, por exemplo”, avalia.

INFORMAÇÕES PARA OS PEQUENOS PRODUTORES E PARA OS GRANDES EMPRESÁRIOS

Estar atento aos movimentos econômicos do Espírito Santo, dialogando com toda a cadeia produtiva é uma forma de conhecer a realidade do Estado. Bruno Giestas, diretor comercial da indústria Realcafé Solúvel, destaca que ter essa facilidade de acesso às notícias proporciona maior proximidade também aos pequenos produtores capixabas.

“Há 10 anos, o produtor lá da região das montanhas, do extremo Norte ou Sul do Estado, não tinha acesso ao meio digital. Mas hoje ele tem acesso e com A Gazeta digital ele tem conteúdo, como qualquer um, em qualquer lugar do Estado”, pontua Giestas.

Jorge Luiz Nicchio, presidente do Centro de Comércio de Café de Vitória (CCCV), avalia que a transformação é uma tendência mundial.

"A maioria da população já tem acesso ao mundo digital por meio do celular, do tablet, do computador. A Gazeta sai na frente de outros veículos de comunicação quando ousa inovar no site, e ainda manter a edição impressa do final de semana, que traz conteúdo aprofundado para ler de forma mais leve e relaxada" Jorge Luiz Nicchio Presidente do Centro de Comércio de Café de Vitória

Décio Chieppe, vice-presidente de Inovação e Finanças do Grupo Águia Branca, pontua que o momento de inovação vivido por A Gazeta impulsiona todo o mercado a fazer o mesmo. “Todos têm buscado outras formas de consumo. É assim na locomoção, nas compras virtuais, na contratação de serviços. Essa transformação também chegou na forma de consumir notícias. A Gazeta torna-se referência mais uma vez no assunto no Brasil”, destaca.

PROJETO

No dia 30 de setembro deste ano, A Gazeta lançou o seu novo site, mais moderno, rápido e fácil de navegar, para acompanhar os novos hábitos de consumo de sua audiência. Matérias especiais, podcasts, vídeos e fotos proporcionam ao usuário uma experiência única com o jornalismo, próximo de sua realidade local e nacional.

A transformação digital, no entanto, não resultou no fim do jornal impresso. Aos sábados, circula uma edição semanal de A Gazeta na Grande Vitória e nas principais cidades do Espírito Santo. A publicação traz matérias especiais, textos aprofundados de colunistas e articulistas, além de reportagens exclusivas sobre o cotidiano do capixaba.

O projeto TDigital foi trabalhado durante um ano e meio por uma equipe multidisciplinar da Rede Gazeta. O trabalho também envolveu a participação de consultores internacionais, viagens de estudos a vários países e parcerias em projetos com empresas globais como Google, Facebook e Apple.

