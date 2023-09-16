Opção por carro elétrico cresce no ES; saiba onde recarregar veículo

E a previsão é de que o automóvel elétrico faça cada vez mais parte do dia a dia no futuro, visto que é mais sustentável, pois é movido a energia limpa e carbono zero quando o assunto é emissão de poluentes.

Mas, na prática, quanto dá para andar com uma carga de bateria? E como faz para carregar? Quem explica esses detalhes é Vinicio Carrara, diretor da Associação Brasileiro de Veículos Elétricos (ABVE). Para ele, a tendência é desse tipo de modelo ganhar cada vez mais espaço no Brasil, e de forma acelerada.

"Existem muitos fabricantes trazendo novos modelos para o Brasil com preço mais competitivo. Democratizar essa modalidade acelera ainda mais a transição para essa mobilidade limpa" Vinicio Carrara - Diretor da Associação Brasileiro de Veículos Elétricos (ABVE)

Ponto de recarga da Ecodot em supermercado localizado em Jardim Camburi Crédito: Ecodot/Divulgação

Quanto dá para andar com um carro elétrico?

A distância que o carro consegue percorrer com a carga completa da bateria depende da autonomia dela. Os modelos 100% elétricos conseguem autonomia de 150 km a 400 km na grande maioria deles, segundo o diretor da ABVE.

Os 100% elétricos são abastecidos apenas com a carga elétrica. Mas existem os híbridos plug-in, ou com tomada, que são os modelos com mais unidades em circulação. O diretor explica que esses veículos são de duplo abastecimento, podendo ser carregados na tomada com energia ou também com gasolina. Nesse caso, contam com a autonomia da bateria e podem ser abastecidos com gasolina em situações em que não é possível o carregamento.

Como recarregar um carro elétrico?

Existem carregadores de variadas potências, indo de 3,6 kw/h até 400 kw/h. Isso define a velocidade com que a bateria é carregada.

Superrápidos: esse tipo de carregador geralmente é encontrado na estrada e consegue, em 30 minutos, carregar a bateria, sendo uma boa oportunidade para um lanche em uma pausa durante uma viagem;

esse tipo de carregador geralmente é encontrado na estrada e consegue, em 30 minutos, carregar a bateria, sendo uma boa oportunidade para um lanche em uma pausa durante uma viagem; Pernoite ou trabalho: são carregadores com potência inferior, que carregam a bateria quando o carro está parado por cerca de 8 horas, podendo ser opção para a garagem da residência ou do trabalho;

são carregadores com potência inferior, que carregam a bateria quando o carro está parado por cerca de 8 horas, podendo ser opção para a garagem da residência ou do trabalho; Já os eletropostos em supermercados e shoppings são considerados recargas de oportunidade, para aproveitar para abastecer a bateria enquanto faz compras, por exemplo.

Sobre valor, o diretor da ABVE explica que, em média, vai de R$ 0,89 a R$ 1 por kw/h na residência. Nas estradas, paga-se mais pelo serviço e potência. O pagamento é feito, geralmente, por aplicativo e por cartão de crédito. Nos condomínios, costuma ser via boleto, sendo que alguns já contam com sistema de cobrança individualizado, assim como ocorre no caso de água e gás.

Ele estimou que o custo disso é de R$ 200, caso a pessoa percorra 1.000 quilômetro por mês. Para um automóvel que só utiliza combustível e faz, em média, 10 km por litro, esse custo passa para R$ 550 ao mês, considerando a gasolina a R$ 5,50.

"Além de conseguir ter essa redução de valor, acaba cooperando para um ecossistema mais limpo. O Brasil tem uma matriz energética com percentual limpo e renovável e isso favorece a implementação do carro elétrico" Vinicio Carrara - Diretor da Associação Brasileiro de Veículos Elétricos (ABVE)

Segundo ele, existem muitos fabricantes trazendo novos modelos para o Brasil com preço competitivo. “Democratizar essa categoria acelera mais ainda a transição para a modalidade limpa. A partir de 2027, acredito que vamos começar a presenciar mais esses modelos no dia a dia.”

As principais tecnologias são as seguintes:

HEV (Hybrid Electric Vehicle) – veículo elétrico híbrido convencional sem recarga externa da bateria;

– veículo elétrico híbrido convencional sem recarga externa da bateria; PHEV (Hybrid Electric Plug-in Vehicle) – veículo elétrico híbrido com recarga externa (plug-in);

– veículo elétrico híbrido com recarga externa (plug-in); BEV (Battery Electric Vehicle) – veículo 100% elétrico com recarga externa da bateria (plug-in).

Pontos de carregamento de carro elétrico

No Espírito Santo, há mais de dez eletropostos disponíveis para recarga. Há opções em shoppings, hospitais, supermercados e também em concessionárias. A maioria ainda está na Capital, mas também há opção de recarga em Vila Velha, Serra, Cariacica e Ibiraçu. Confira abaixo alguns pontos no mapa:

Prédios já são entregues com carregador

Com o crescimento do número de carros elétricos no Estado e já pensando no futuro, quando esse tipo de veículo estará no dia a dia das famílias, construtoras já planejam prédios com preparação para carregamento elétrico. Isso tem ocorrido principalmente nos imóveis de médio e alto padrões.

Segundo Leandro Lorenzon, diretor da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi), os compradores já estão preocupados com essa tendência, mesmo não tendo ainda esse tipo de veículo.