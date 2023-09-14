Cidades do ES disputam usinas de hidrogênio e 'ferro verde' da Vale

O HBI é uma redução do minério que se transforma em um elemento de qualidade superior ao ferro-gusa em um processo que envolve a redução direta do minério de ferro em ferro metálico, geralmente usando gás natural ou gás de reforma como agente redutor. É um processo posterior à pelotização e anterior à siderurgia e também mais valorizado que a pelota.

A produção de HBI com utilização de gás natural, como o previsto no projeto dos mega hubs, permitirá emitir aproximadamente 60% a menos de carbono, quando comparado com fornos tradicionais siderúrgicos, que usam coque e carvão. No futuro, a substituição de gás natural por hidrogênio e a utilização de energia renovável poderão eliminar as emissões de CO2.

